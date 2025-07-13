Путин напомнил о миссии работников рыбохозяйственного комплекса Путин: перед работниками рыбохозяйственного комплекса стоят масштабные задачи

Сегодня перед сотрудниками рыбохозяйственного комплекса России стоят масштабные задачи, заключающиеся в модернизации береговой инфраструктуры и рыбопромыслового флота, заявил президент Владимир Путин, чьи слова приводит пресс-служба Кремля. Глава государства поздравил работников, ветеранов отрасли любителей с Днем рыбака.

Сегодня перед вами стоят большие, масштабные задачи. Необходимо на основе передовых разработок и управленческих решений обеспечить системную модернизацию береговой и производственной инфраструктуры, обновление рыбопромыслового флота, — сказал Путин.

Он также указал на важность бережного отношения к уникальным биоресурсам, которыми обладает Россия. По словам Путина, создание современных рабочих мест, подготовка квалифицированных кадров и развитие рыбодобывающих регионов должны быть в приоритете.

Ранее Путин поздравил писателя Захара Прилепина с 50-летием. Глава государства направил ему поздравительную телеграмму, в которой отметил вклад юбиляра в литературу, публицистику и общественную деятельность.