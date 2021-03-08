Умер дрессировщик львов Борис Бирюков из древней цирковой династии

https://static.news.ru/photo/a117a3bc-7fed-11eb-a50c-96000091f725_660.jpg Борис Бирюков Фото: Росгосцирк/facebook.com

Народный артист РСФСР, дрессировщик львов Борис Бирюков ушёл из жизни в возрасте 84 лет, заявили в пресс-службе Росгосцирка. Покойный являлся мэтром данного вида искусства в шестом поколении из династии Танти. Её корни уходят в в XVIII век.

Первые представления Бирюкова были акробатическими и гимнастическими. Позже он творил в жанрах клоунады и музыкальной эксцентриады, однако делом всей его жизни оставалась дрессура, передаёт ведомство на своей странице в социальной сети Facebook.

Критики отмечали, что в аттракционах Бирюкова поражает прежде всего темп. Трюки следовали друг за другом как в нескончаемом калейдоскопе, львы демонстрировали просто чудеса сноровки и быстроты. Они умели делать всё, что и подобает знать и исполнять на арене: прыгали через обруч, с тумбы на тумбу, становились на задние лапы, ходили по наклонному канату, укладывались на манеже, образуя так называемый живой ковёр, — говорится в сообщении.

С 1996 года Бирюков руководил Воронежским государственным цирком имени А. Л. Дурова, где занимал должности и директора и худрука.

Накануне музыкант Сергей Бразил Королёв, солист группы Brutto бывшего лидера «Ляписа Трубецкого» Сергея Михалка скончался. Артисту было 35 лет. О смерти музыканта сообщили участники группы на официальной странице коллектива в социальной сети. В последнее время музыкант боролся с тяжёлой болезнью. Несколько лет назад врачи диагностировали у него глиобастому правого полушария головного мозга четвёртой степени.

Как ранее передавал NEWS.ru, в возрасте 73 лет на Ямайке скончался легендарный музыкант Банни Уэйлер. Он ушёл из жизни в одной из больниц Кингстона, сообщила его менеджер Максин Стоу, однако причину смерти она не назвала.

Уэйлер был не только другом короля регги Боба Марли, но и выступал вместе с ним с самого основания культовой группы The Wailers в 1963 году. Сначала в её состав входили только три музыканта — Уэйлер, Марлди и их приятель Питер Тош.