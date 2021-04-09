СМИ узнали, что у Плисецкой до сих пор нет могилы

https://static.news.ru/photo/52fc7860-9a87-11eb-b81f-96000091f725_660.jpg Фото: Pravda Komsomolskaya/Global Look Press

Прах балерины Майи Плисецкой хранится дома у её вдовца — композитора Родиона Щедрина. Артистка умерла шесть лет назад, но могилы у неё до сих пор нет ни в России, ни в Германии, где она жила последнее время.

Незадолго до своей смерти Плисецкая составила завещание, которое огласил СМИ генеральный директор Большого театра Владимир Урин.

Последняя воля такова. Тела наши после смерти сжечь, и когда настанет печальный час ухода из жизни того из нас, кто прожил дольше, или в случае нашей одновременной смерти, оба наши праха соединить воедино и развеять над Россией, — говорится в документе.

Плисецкая запретила устраивать себе похороны с выносом гроба на сцену и пышными церемониями. Гражданская панихида состоялась в Германии, хоронили великую балерину только самые близкие люди.

Урна с прахом артистки хранится у её супруга, сообщает издание «Дни.ру». По некоторым предположениям, Щедрин хочет выполнить волю Плисецкой в части того, чтобы их прах развеяли совместно. Но могилы у великой актрисы нет до сих пор ни в России, ни в Германии.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Майя Плисецкая признана одной из величайших балерин XX века. Будущая прима родилась 20 ноября 1925 года в Москве и дожила до 90 лет, закончив свою жизнь в Мюнхене (Германия).