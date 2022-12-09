Психолог рассказала, как помочь ребенку полюбить читать книги Психолог Кривенкова посоветовала позволить ребенку самому выбирать для себя книги

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Чтобы оторвать ребенка от гаджетов и соцетей и привить любовь к книгам, нужно дать ему возможность самому решать, что и когда читать, считает психолог городского психолого-педагогического центра Москвы Юлия Кривенкова. В беседе с «Газетой.Ru» она посоветовала сходить с ребенком в большой книжный магазин, где он самостоятельно сможет выбрать для себя книгу. Также, по ее словам, не лишним будет сформировать домашнюю библиотеку.

Дайте ребенку возможность самому решать, что и когда читать. Можно пойти с ним в большой книжный магазин и предложить самому выбрать книгу. Если это дошкольник, пусть это будет книга с яркими картинками. Энциклопедия о динозаврах, машинах, мифы Древней Греции, комиксы — не так важно, главное, чтобы ребенка это увлекало. Надо отыскать тот жанр, который будет именно вашему ребенку по душе, — заявила специалист.

Психолог подчеркнула: с маленьким ребенком можно даже устроить игру, например, кто больше найдет на картинке предметов. Кроме того, привить любовь к чтению поможет совместное чтение — члены семьи могут читать по ролям или по очереди. Также стоит дома сформировать собственную библиотеку, где ребенок сможет подойти и взять понравившуюся ему книгу. Главное, чтобы книги в шкафу были расположены на видном месте, и он мог до них легко дотянуться.

Врач-невролог ЦКБ Управления делами президента РФ Гульжан Сакбаева ранее заявила, что из-за сложной школьной программы в России выросло число детей с патологиями, например, синдромом дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ). Он добавила, что этот синдром диагностируют у школьников чаще остальных. Эксперт отметила, что еще одним фактором этого явления стало то, что детям стали раньше времени давать гаджеты.