Названа самая популярная цифровая книга в России «Известия»: «Война и мир» стала самой популярной цифровой книгой в России

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

«Война и мир» Льва Толстого заняла первое место в рейтинге самых популярных цифровых книг, пишут «Известия» со ссылкой на сервис цифровых книг «Литрес». Отмечается, что книгу скачали более 74 тысяч раз. На втором месте в рейтинге оказалась книга Федора Достоевского «Преступление и наказание», которую скачали 64 тысяч раз.

По информации «Литрес», в прошлом году первое место досталось роману «Идиот» Достоевского. В этом году в десятку самых популярных произведений попала «Капитанская дочка» Александра Пушкина.

Ранее сообщалось, что в 2022 году в России цены на книги выросли на 15–20%. Ожидается, что к концу 2023 года их стоимость увеличится еще примерно на 15%. Отмечается, что это связано с ростом стоимости необходимых для печати книжной продукции импортных материалов, удорожания оборудования и запчастей из Европы и повышения стоимости отечественной бумаги. Согласно прогнозу РКС, в текущем году стоимость книг вырастет примерно на 10–15%. За первые четыре месяца 2023 года цена в среднем увеличилась на 5%.

Издательство HarperCollins ранее подвергло редактированию романы английской писательницы детективов Агаты Кристи. Оттуда убрали «потенциально оскорбительные» слова и фрагменты. Редакторы удалили из произведений все эпитеты, описывающие этническую принадлежность персонажей.