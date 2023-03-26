Романы Агаты Кристи отредактировали в угоду политкорректности Издательство HarperCollins удалило из книг Агаты Кристи «оскорбительные моменты»

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Издательство HarperCollins, входящее в пятерку крупнейших англоязычных издательств мира, подвергло редактированию романы английской писательницы детективов Агаты Кристи. Оттуда убрали «потенциально оскорбительные» слова и фрагменты. Об этом сообщает издание The Telegraph. В частности, в историях про расследования Эркюля Пуаро и мисс Марпл читатели больше не найдут таких выражений и слов, как «туловище из черного мрамора», «индейский темперамент», «аборигены» и «еврей».

Редакторы удалили из произведений все эпитеты, описывающие этническую принадлежность персонажей. В результате «нубийский лодочник» превратился просто в лодочника, а женщина «цыганской наружности» стала «молодой женщиной».

В жертву политкорректности были принесены даже целые отрывки текстов. Так, в романе «Карибская тайна» исчез эпизод, в котором один из персонажей не замечает ночью в кустах чернокожую женщину. В романе «Смерть на Ниле» из текста убрали описание детей, чьи глаза и носы герои находят «отвратительными».

Это не первый случай такого рода правки классических текстов. В начале марта стало известно, что наследники творчества британского писателя Роальда Даля совместно с издательством Puffin Books внесли правки в произведения о Питере Пене и Вилли Вонке. Из книг было удалено или изменено около сотни слов, описывающих расу, пол и внешность персонажей. Например, персонажей больше не называют «толстыми», а термины «мама» и «папа» заменили на «родители» или «семья». При этом редакторы утверждали, что сами сюжеты и персонажи остались неизменными.

Ранее американская актриса Энн Хэтэуэй извинилась перед людьми с инвалидностью за свою роль в «Ведьмах» режиссёра Роберта Земекиса. В фильме, снятом по сказке Роальда Даля, руки её героини имеют причудливую форму, похожую на эктродактильную аномалию конечностей, при которой у человека от рождения отсутствуют либо недостаточно развиты пальцы и кисти рук и ног.