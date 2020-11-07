Исполнительница главной роли извинилась перед инвалидами за фильм «Ведьмы»

https://static.news.ru/photo/ef468da2-20f0-11eb-a1b7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Warner Bros. Pictures/youtube.com

Американская актриса Энн Хэтэуэй извинилась перед людьми с инвалидностью за свою роль в «Ведьмах» режиссёра Роберта Земекиса. В фильме, снятом по сказке британского писателя Роальда Даля, руки её героини имеют причудливую форму, похожую на эктродактильную аномалию конечностей, при которой у человека от рождения отсутствуют либо недостаточно развиты пальцы и кисти рук и ног.

Она отметила, что не связывала кинематографический образ с особенностями развития конечностей у людей в реальной жизни, когда актёрам был представлен образ ведьм. Она подчеркнула, что раньше вообще не знала о существовании таких патологий.

Как человек, который действительно верит в инклюзивность и действительно, действительно ненавидит жестокость, я должна извиниться перед вами за причинённую боль. Я сожалею, — написала Хэтэуэй в Instagram.

Ранее люди с ограниченными возможностями здоровья, в том числе паралимпийские чемпионы, раскритиковали ленту за то, как были изображены конечности главных героинь.

Студия Warner Bros. в ответ на претензии выразила сожаление, что герои киноленты могли вызвать такие ассоциации.

Фильм «Ведьмы» вышел в российский прокат 29 октября. По сюжету семилетний мальчик и его бабушка заселились в отель на морском курорте, где Главная Ведьма намеревается представить план по превращению всех детей в мышей. Однако ребёнок вмешивается в ход событий, так как умеет отличать ведьм от простых людей, писал NEWS.ru.