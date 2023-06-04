В России взлетели цены на книги «Известия»: в 2022 году цены на книги в России выросли на 15–20%

Фото: Svetlana Vozmilova/Global Look Press

В 2022 году в России цены на книги выросли на 15–20%. Ожидается, что к концу 2023 года их стоимость увеличится еще примерно на 15%. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на Российский книжный союз (РКС) и издательства. Отмечается, что это связано с ростом стоимости необходимых для печати книжной продукции импортных материалов, удорожания оборудования и запчастей из Европы и повышения стоимости отечественной бумаги.

Совокупность факторов — дефицит бумаги, изменение курса валют — привела к тому, что в течение прошлого года себестоимость производства книг увеличилась на 30%. Представители рынка сдерживали розничные цены, но все же их рост составил около 15–20%, — пояснил президент издательской группы «Эксмо-АСТ» Олег Новиков.

Согласно прогнозу РКС, в текущем году стоимость книг вырастет примерно на 10–15%. За первые четыре месяца 2023 года цена в среднем увеличилась на 5%.

Ранее Олег Новиков сообщил, что себестоимость производства книг на фоне подорожания бумаги и типографских услуг выросла с начала года более чем на 30%. По его данным, в распоряжении российских книгоиздателей находится всего шесть полиграфических комбинатов, а инструменты государственной поддержки и доступные кредиты для индустрии полностью отсутствуют.