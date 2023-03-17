Раковые клетки в организме человека могут жить по 15–20 лет и не приводить к раку, заявил в подкасте NEWS.ru диетолог, доктор медицинских наук Алексей Ковальков. Он пояснил, что ежедневно в организме человека закладываются тысячи раковых клеток, но почти все они либо уничтожаются иммунитетом, либо «создают вокруг себя капсулу». Развитие болезни может наступить при сбое в иммунной системе.

У каждого из нас ежедневно закладывается примерно 10 тысяч раковых клеток. Некоторые люди живут с ними постоянно, потому что раковые клетки, если их не убивают клетки иммунной системы, они создают вокруг себя капсулу, и они могут жить 15–20 лет. Если у человека возникает рак, это не значит, что он возник в течение месяца-двух, это значит, эта клетка могла сидеть 10 лет. Но потом возникла [провоцирующая развитие рака] ситуация — тот же вирус или стресс, при котором иммунная система немножко упала, и это дало толчок, — объясняет доктор.