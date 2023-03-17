Рак занимает второе место по смертности в России. Новые исследование показывают, что питаться онкобольным нужно особенно. Правильное питание при раке – важнейшая составляющая успешного лечения онкологии. Кроме того, противораковое питание играет важную роль в предотвращении рецидивов. Последние исследования показывают, что питание при раке груди и раке кишечника разное и нет единого стандарта. Какие продукты запрещены при онкозаболевании? Что нужно есть для профилактики рака? Об этом расскажет врач-диетолог доктор медицинских наук и профессор Алексей Ковальков.