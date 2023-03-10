Помог жене победить болезнь, а сам сгорел от рака: умер муж Дарьи Донцовой Популярная писательница прожила с супругом 40 лет

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Александр Донцов

Популярная писательница Дарья Донцова никогда не скрывала, что много лет назад перенесла онкологию. Она смогла победить коварную болезнь и отдавала должное супругу Александру, который помогал ей в этой борьбе. Именно он подал жене идею в самый тяжёлый момент, в реанимации после химиотерапии начать заниматься литературой. 8 марта мужа Донцовой не стало. Он тоже заболел раком, и в этот раз недуг был сильнее. История любви и потери знаменитой писательницы — в материале NEWS.ru.

«Любовь — это когда идет дождь, а вам говорят: „Возьмите зонтик“»

Одна из самых читаемых авторов России Дарья Донцова, написавшая более сотни иронических детективов, немалая часть которых экранизирована, неоднократно называла себя в интервью счастливой женой. Писательница констатировала, что ей повезло в личной жизни, хотя и не сразу, а «с третьей попытки».

Должно же было повезти хотя бы один раз из трех. Знаете, как в легкой атлетике бывают три попытки, так я два раза дотрагивалась или сбивала шест, через который прыгают, а в последний раз мне повезло, — утверждала сама Дарья Донцова.

Ее первый и второй браки были юношескими и продлились совсем недолго. Первого мужа, отца своего старшего сына Аркадия Дарья Донцова, по ее словам, помнит, «вообще, плохо». Второго супруга она охарактеризовала как замечательного человека, но признала, что «общения нет: у него своя жизнь, у меня своя».

Фото: Светлана Соколова/ТАСС Писательница Дарья Донцова (в быту — Агриппина Аркадьевна) за рулем своего автомобиля

С третьим мужем — психологом и педагогом Александром Донцовым — будущую писательницу познакомила подруга. Брак продлился ровно 40 лет. В беседах с журналистами Дарья Донцова неоднократно подчеркивала, что крепкая семья строится «на умении прощать и не занудничать», а также на способности закрывать глаза на недостатки друг друга.

Если муж пьет, тогда стоит сражаться за его жизнь. А когда идет борьба на уровне «не ешь со сковородки», пусть он ест с этой самой сковородки. Тебе же лучше — тарелку мыть не надо! Надо подальше задвигать свое «педагогическое я» с воспитательным моментом, — рассуждала на тему семьи Донцова.

Дарья также любит цитировать писателя Бернарда Шоу, утверждавшего, что «любовь — это когда идет дождь, а вам говорят: „Возьмите зонтик“». «Замечательное определение!» — отмечала Донцова.

Кем был муж Донцовой

Уже будучи в браке с Дарьей Донцовой, которую до начала ее писательской карьеры звали Агриппиной (стать Дарьей попросили в издательстве, так как имя Агриппина не помещалось на обложке. — NEWS.ru), к началу нулевых Александр Донцов сделал серьезную карьеру в сфере научной психологии. Он защитил докторскую диссертацию, являлся деканом факультета психологии МГУ и заслуженным профессором МГУ.

Донцов написал более 100 научных, научно-методологических и учебных опубликованных работ по различным отраслям психологии, прежде всего по социальной психологии. Он читал лекции студентам не только в МГУ, но и в ведущих европейских университетах Франции, Испании, Германии и других стран запада.

Под его руководством и консультированием были защищены более 20 диссертаций по психологии. Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени за вклад в развитие отечественного образования, золотой медалью «За достижения в науке», медалью Министерства просвещения России и многими другими высокими наградами.

Дарья Донцова с гордостью говорила о таких качествах характера мужа, как логичность и последовательность. Она старалась, по ее словам, у него эти качества «по возможности перенимать».

Он всё всегда раскладывает по полочкам. Иной раз объясняет мне что-то так, как своим студентам. И это не занудство, просто он так привык — ко всему подходить педагогически, — говорила Донцова.

Она подчеркивала, что именно муж Александр Иванович буквально заставил ее написать первый роман. Это произошло в больнице, куда больная онкологией Донцова попала после курса химиотерапии.

Фото: Борис Бабанов/РИА Новости Автор детективов Дарья Донцова

Супруг, который пришел навестить ее, потребовал не поддаваться депрессивным настроениям, приказал взять бумагу и ручку и сказал: «Пиши что-нибудь. Только разговоры соседок о том, что вы все скоро умрете, не слушай!».

Дарья Донцова рассказывала, что за несколько недель написала тогда пять романов. И вскоре их все напечатало известное издательство. С этого момента Донцова, которая до того 18 лет работала журналистом в газете, а также давала уроки немецкого языка и занималась переводами, «стала совершенно другим человеком».

«Девочки, это проверка. Если муж разлюбит, зачем он тогда нужен?»

Дарья Донцова вспоминала: в больнице ее соседки по палате переживали, что потеряют мужей из-за изменений во внешности, вызванных химиотерапией. Донцова успокаивала их.

Девушки слезы лили: «Нас теперь мужья любить не будут!». Я им отвечала: «Девочки, это проверка. Если муж разлюбит, зачем он тогда нужен?», — делилась писательница.

Донцова говорила, что супруг «был очень удивлен», что она стала востребованным автором. Он никогда не вмешивался в ее творчество и не читал ее книги, поскольку был постоянно занят.

Муж сильно загружен на работе. А когда он приходит домой в половине первого ночи, то, прижимая к уху мобильный телефон, падает в кровать и во сне кричит: «Алло, да». Тогда я забираю у него мобильник и отключаю, — признавалась Донцова.

Она шутила, что «в браке тяжело только первые 25 лет, а потом всё идет как по маслу».

Писательница открыто говорила о перенесенном заболевании и излечении. Она отправляла свои книги в онкологические отделения больниц в качестве психологической терапии: «Потому что мои книги как сказки, в них добро всегда побеждает». Донцова часто и сама посещала онкологические отделения, чтобы поддержать «женщин, которым сейчас хуже, чем мне, так как я выздоровела, а они еще нет».

Прихожу молодая, красивая и говорю: девочки, я — ваше будущее. Вот они смотрят из окна на морг и думают, что будущее там. А будущее приходит с розовой помадой и радостно им говорит: вот оно будущее, вот оно! И выздоровеешь, и ногти сделаешь, и зубы сделаешь, и волосы отрастут, — рассказывала Дарья Донцова.

Она написала книгу о перенесенном заболевании «Я очень хочу жить. Мой личный опыт». Признавалась, что, узнав о своем диагнозе, на эмоциях пыталась «завещать» своего мужа одной из самых близких подруг, врачу-хирургу по профессии. Та в деликатной форме отказалась.

Писательница советовала: узнав о диагнозе, можно «поплакать, пожалеть себя первые два часа», но затем надо взять себя в руки и «понять, что это не конец».

Это все, конечно, неприятно. Потому что придется лечиться. Кому-то долго, кому-то меньше. Но рак лечится, это обязательно нужно в голове держать. По крайней мере лечение продлевает жизнь, — советовала писательница.

«Всё хорошо, мы живы»

Год назад в программе «Секрет на миллион» на НТВ Дарья Донцова призналась, что болезнь снова пришла в ее дом. Только заболела теперь не она, а ее муж Александр Иванович.

Фото: Соцсети Александр Донцов, Дарья Донцова

По словам писательницы, «звоночек прозвонил, когда муж начал сильно худеть».

Александру Донцову поставили диагноз — рак желудка третьей стадии. Узнав об этом, Дарья «впала в истерику».

В отношении себя не впадала в истерику. В его отношении впала. Мы вместе почти 40 лет, я просто себе представила, что вот его (мужа. — NEWS.ru) нет, меня охватил такой ужас, — рассказала в шоу Лере Кудрявцевой Дарья Донцова.

Она отметила, что «нам повезло, потому что не было метастазов», опухоль была «вовремя схвачена».

Донцова сообщила, что Александр Иванович перенес операцию по удалению опухоли и 10 сеансов химиотерапии. И «он ни разу не дал никому в семье понять, что он болен». Донцова выражала уверенность, что лечение проходит удачно, «всё хорошо, мы живы».

Сам Александр Донцов даже подшучивал над своей болезнью. Например, в шоу он с улыбкой сообщил, что после операции первым делом «позвонил, конечно, домой и сказал детям, чтоб пока не мечтали, процесс наследования слегка откладывается».

По словам Дарьи Донцовой, ее муж буквально до последнего дня продолжал ездить в университет и преподавал. Он не хотел подвести своим отсутствием коллег и студентов.