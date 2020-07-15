Кино

По сценарию Дарьи Донцовой выйдет детективный мультсериал

15:14, 15 июля 2020
Фото: Natalia Shakhanova/Global Look Press

Компания «Союзмультфильм» готовит к выпуску детективный мультсериал «Тайны медовой долины» по сценарию российской писательницы Дарьи Донцовой. Выход проекта намечен на сентябрь.

Анимационное шоу расскажет о бельчонке Чинке и сове Софи, которые будут распутывать цепочку таинственных событий, происходящих на острове.

Это наш экспериментальный и очень технологический проект. Думаю, что в сентябре мы уже покажем первые десять серий,цитирует РИА Новости слова председателя правления «Союзмультфильма» Юлианы Слащевой.

Ранее директор киностудии «Союзмультфильм» Борис Машковцев объяснил, для чего в мультсериал «Ну, погоди!» добавили трёх новых персонажей. Ими стали Барсук Тим, Ёжик Шу и Косуля Уля, писал NEWS.ru.

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