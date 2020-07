По сценарию Дарьи Донцовой выйдет детективный мультсериал

Фото: Natalia Shakhanova/Global Look Press

Основной персонаж серии фильмов «Форсаж» Доминик Торетто, которого играет Вин Дизель, возможно, погибнет в десятой части. Пока что эта информация не подтверждена официально.

О событиях в сюжете будущей картины сообщает We Got This Covered со ссылкой на свои источники. Отмечается, что гибель Торетто поможет развитию серии за счёт спин-оффов. Ранее Вин Дизель рассказал,...