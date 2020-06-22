В «Союзмультфильме» объяснили, зачем в «Ну, погоди!» новые персонажи

https://static.news.ru/photo/18d2b900-b4a1-11ea-8d57-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ministry of Culture Russia/via Globallookpress.com

Директор киностудии «Союзмультфильм» Борис Машковцев объяснил, для чего в мультсериал «Ну, погоди!» добавили трёх новых персонажей. Ими стали Барсук Тим, Ёжик Шу и Косуля Уля.

Машковцев заявил, что это шаг очень важен, так как франшиза нуждается в обновлении, передаёт «Российская Газета». Он заявил, что подобное уже произошло в новых сериях «Простоквашина».

Он также напомнил, что у сериала сохранится общая формула, когда один пытается поймать другого.

Это легко рассказывать именно с помощью образов Волка и Зайца, — сказал Машковцев.

Тим, Шу и Уля будут постоянными героями. По словам генпродюсера студии Юлия Осетинская, при их создании продюсеры старались найти такие типажи, которые будут близки современным детям и вызовут доверие у их родителей.

Ранее директор «Союзмультфильма» заявил, что Волк в новых эпизодах мультсериала «Ну, погоди!» не будет курить «вообще ничего». Образ персонажа теперь будет формироваться при помощи других символов, писал NEWS.ru.