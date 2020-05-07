Стивен Кинг объяснил любовь к чтению жутких книг «в тяжёлые времена»

https://static.news.ru/photo/8f5e8c78-9040-11ea-a174-fa163e074e61_660.jpg Стивен Кинг Фото: Nancy Kaszerman/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Американский писатель Стивен Кинг пояснил, почему многие люди во время карантина часто выбирают для чтения страшные истории.

По его словам, отдать предпочтение жутким книгам — верное решение, так как при погружении в мрачную историю человек видит, что в ней ситуация намного страшнее, чем когда он находится «в четырёх стенах без туалетной бумаги». Таким образом, можно ненадолго отвлечься от текущих проблем.

Затем вы закрываете книгу и спокойно спите, как ребёнок. По крайней мере, это моя теория, — цитирует Кинга радио Sputnik.

Ранее NEWS.ru писал, что Стивен Кинг стал лидером в списке 20 самых издаваемых в России авторов. Второе место заняла Дарья Донцова.