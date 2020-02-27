Фото: dontsova_official/instagram

67-летняя Дарья Донцова продемонстрировала свою физическую форму, опубликовав фото своего поперечного шпагата. По её словам, в любом возрасте главное — оставаться здоровой и красивой.

67 лет не повод, чтобы превратиться в кучу, которая не способна сама в ванну залезть. Мне в мои 67 лет очень даже хорошо, я ещё могу вприсядку по залу прыгать, подтягиваться, приседать со штангой, — написала она на своей странице в Instagram.

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Писательница показала подписчикам видео своей ежедневной тренировки. По её словам, упражнения на пресс и ягодицы являются отличным способом сохранить фигуру, передаёт KP.RU.

Пользователи пришли в восторг от увиденного и закидали свою любимицу комплиментами: «Замечательно, Дашенька, так держать!», «Спортсменка, писательница — и просто красавица!!!», «Уважение и восторг Вашему труду».

Ранее NEWS.ru писал, что Дарья Донцова заняла второе место в списке 20 самых издаваемых в России авторов. В стране было выпущено 776 тысяч её книг.

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