https://static.news.ru/photo/139b668c-5955-11ea-95be-fa163e074e61_660.jpg Фото: dontsova_official/instagram

67-летняя Дарья Донцова продемонстрировала свою физическую форму, опубликовав фото своего поперечного шпагата. По её словам, в любом возрасте главное — оставаться здоровой и красивой.

67 лет не повод, чтобы превратиться в кучу, которая не способна сама в ванну залезть. Мне в мои 67 лет очень даже хорошо, я ещё могу вприсядку по залу прыгать, подтягиваться, приседать со штангой, — написала она на своей странице в Instagram.

Писательница показала подписчикам видео своей ежедневной тренировки. По её словам, упражнения на пресс и ягодицы являются отличным способом сохранить фигуру, передаёт KP.RU.

Пользователи пришли в восторг от увиденного и закидали свою любимицу комплиментами: «Замечательно, Дашенька, так держать!», «Спортсменка, писательница — и просто красавица!!!», «Уважение и восторг Вашему труду».

Ранее NEWS.ru писал, что Дарья Донцова заняла второе место в списке 20 самых издаваемых в России авторов. В стране было выпущено 776 тысяч её книг.