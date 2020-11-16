Исцелившаяся от коронавируса Донцова решила исповедаться и причаститься

https://static.news.ru/photo/6555756a-280a-11eb-80d3-fa163e074e61_660.jpg Дарья Донцова Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Писательница Дарья Донцова выписана после лечения от коронавируса из больницы. Сейчас она находится дома и соблюдает двухнедельный карантин после болезни.

Примерно столько же она провела под капельницами. Это, впрочем, не помешало ей продолжить работу над новой книгой. За время нахождения в стационаре литератор так похудела, что смогла надеть на себя платье, которое было ей мало из-за того, что по случайности было куплено на размер меньше. Теперь же, по признанию самой Донцовой, оно ей «как раз и даже болтается».

Но главное, о чём сейчас мечтает Донцова — поскорее попасть в храм, чтобы исповедаться и причаститься. Автор детективного жанра уверена, что побороть недуг ей помогли не только врачи, но и молитвы, сообщает KP.RU.

Болезнь показывает человеку его отрицательные качества: уныние, гневливость, зависть к здоровым. До болезни, например, ты себе казался добрым, в болезни понял — мало в тебе доброты. Верующий человек видит свои грехи и начинает их искоренять. Вот поэтому я радуюсь любому недугу, — объяснила Донцова своим поклонникам в Instagram.

По её словам, за время в больнице она успела прочитать несколько книг. Кроме того, писательница «осознала свои ошибки, увидела грехи, которые таковыми не считала». Она отметила, что вирус её «вразумил» и позволил увидеть, в каком направлении двигаться дальше.

Ранее, как писал NEWS.ru, 68-летняя автор детективов была госпитализирована как пациент из группы риска в связи с пожилым возрастом. Тогда она заявляла, что выздоровление не будет долгим.