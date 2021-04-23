Донцову пригласили в жюри литературной премии «Электронная буква»

https://static.news.ru/photo/4da8859e-a43b-11eb-872e-96000091f725_660.jpg Дарья Донцова Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Стартовал приём работ на литературную премию «Электронная буква — 2021» в области электронных и аудиокниг. Зарегистрироваться можно до 30 июля, передаёт «Афиша Daily» со ссылкой на пресс-службу «Литреса». Лучшие голоса и произведения выберет специальное жюри из популярных представителей культуры и шоу-бизнеса: радиоведущая Ольга Шелест, писатели Дарья Донцова и Александр Цыпкин, актёр Сергей Чонишвили и другие.

После получения всех заявок эксперты составят лонг-лист. Его объявят в период с 8 по 12 сентября на Московской международной книжной ярмарке. Шорт-лист представят в декабре на Выставке интеллектуальной литературы Non/Fiction. Лауреатов премии назовут в феврале 2022-го. Призовой фонд в 2021-м составит около 19 млн рублей.

В регламенте премии появились два новых требования: к участию допустят книги, доступные только для платного чтения объёмом от четырёх до 12 авторских листов.

Ранее сообщалось, что советский и российский режиссёр Никита Михалков назвал новые требования для кинопремии «Оскар» «зеркальной дискриминацией». По его словам, изменённый регламент похож на «нравственное бешенство». Актёр отметил, что не готов следовать изменённым правилам для получения статуэтки. Он счёл произошедшее с наградой «обесчеловечиванием», оправдывающим насилие, что для него абсолютно неприемлемо, «бесовщина, по-русски говоря».