Стали известны самые популярные писательницы в РФ

https://static.news.ru/photo/bb8ff76e-7e3d-11eb-9f61-96000091f725_660.jpg Фото: wikimedia.org

Сотрудники сервиса Storytel рассказали, каких писательниц больше всего ценит российская аудитория. На первом месте среди зарубежных авторов оказалась мастер детектива Агата Кристи. Отечественных коллег опередила Светлана Мартынчик, публикующая свои работы под псевдонимом Макс Фрай.

Также в пятёрку самых популярных в РФ иностранных писательниц вошли Элизабет Гилберт, Джен Синсеро, Джоан Роулинг и Айн Рэнд. Российский топ, кроме Мартынчик, составили Александра Маринина, Гузель Яхина, Дина Рубина и Дарья Донцова.

Самым популярным автором, пишущим художественные произведения, стала Гузель Яхина — автор романов «Дети мои» и «Зулейха открывает глаза». Кроме того, лучшими, по мнению россиян, авторами в этой категории являются автор бестселлера «Сад» Марина Степнова, Дина Рубина, Людмила Улицкая и Полина Дашкова.

Из списка произведений наибольшую популярность имеет «Зулейха открывает глаза» Яхиной. На втором месте Марина Степнова и её «Женщины Лазаря». Далее следуют мемуары Алёны Долецкой «Не жизнь, а сказка», снова Яхина и её «Дети мои». Пятёрку замыкает «#В постели с твоим мужем. Записки любовницы. Жёнам читать обязательно!» Ники Набоковой.

Самой популярной зарубежной книгой стал роман «Город женщин» Элизабет Гилберт.

В сервисе также отметили, какие биографические книги пользуются спросом.

Мы посмотрели биографии каких женщин больше всего интересуют сегодня российскую аудиторию. На первом месте Чулпан Хаматова и Катерина Гордеева со своей историей «Время колоть лёд» о том, как они создали фонд «Подари жизнь» и почему сегодня обе считают это самым важным делом в своей жизни, — цитирует сообщение РИА Новости.

Самые читаемые иностранные мемуары — «Замок из стекла. Что скрывает прошлое» Джаннет Уоллс.

Как ранее передавал NEWS.ru, накануне Международного женского дня в сервисе MyBook изучили статистику за минувший год и пришли к выводу, что лидером стала лауреат премий «Большая книга», «Книга года» и «Ясная Поляна» Гузель Яхина. На втором месте — автор детективной прозы Татьяна Устинова. Замыкает тройку лидеров автор книги «100 способов изменить жизнь» Лариса Парфентьева.