«Здорова, как корова»: Дарья Донцова отреагировала на слухи о своей кончине

https://static.news.ru/photo/7d906cca-5037-11eb-9345-fa163e074e61_660.jpg Дарья Донцова Фото: Natalia Shakhanova/Global Look Press

Российская писательница и телеведущая Дарья Донцова прокомментировала слухи о том, что находится в критическом состоянии или даже умерла из-за рецидива онкологического заболевания.

Донцова рассказала, что знакомые прислали ей смонтированный ролик, на котором телеведущая Екатерина Андреева якобы объявляет о её кончине. По словам писательницы, она чувствует себя хорошо.

О великий, могучий океан по имени Интернет, кто только не плавает в его водах. Рыдаю от смеха. Оказывается, я сейчас то ли умираю, то ли уже умерла в больнице города Сочи? За фигом меня в Сочи понесло-то? На этот вопрос ответа нет. Дорогие, не верьте сообщению о моей кончине. Я здорова, как корова! — сообщила Донцова в опубликованном видеообращении.

Это не первый раз, когда Донцовой приходится опровергать сообщения о собственной смерти. В начале ноября она была госпитализирована с коронавирусом и также записала видеообращение, в котором опровергла публикации отдельных СМИ, поспешивших сообщить о критическом состоянии писательницы.

Как сообщал NEWS.ru, 65-летняя американская актриса Таня Робертс скончалась в ночь на вторник, 5 января, в одной из больниц в Лос-Анджелесе. При этом сообщения о её смерти появились в СМИ ещё за день до смерти артистки.