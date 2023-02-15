«Мама чуть не схлопотала инфаркт»: Кудрявцеву возмутили ее же «похороны» Кудрявцева призналась, что ее мать чуть не схлопотала инфаркт после сообщений о смерти

Фото: Андрей Любимов/АГН «Москва»

Лера Кудрявцева, 2017 год

Телеведущая Лера Кудрявцева в беседе с NEWS.ru призналась, что после сообщений о смерти ее мать едва не получила второй инфаркт. По ее мнению, за такие хулиганские выходки необходимо привлекать к ответственности по всей строгости закона.

Эту ситуацию делает более поганой еще и то, что у моей мамы несколько лет назад был инфаркт. Так вот, сегодня она чуть второй не схлопотала. То есть, само по себе, это очень опасно для пожилых людей или граждан непонимающих, что вообще такое фейк. И поэтому за подобные выходки надо очень строго наказывать, просто охренели, если честно, — сказала телеведущая.

Кудрявцева заявила. что не будет подавать в суд после сообщений о своей смерти. По ее словам, она уже «поставила пол-Москвы» на уши, и в ближайшее время расследованием дела могут заняться другие компетентные органы. Она утверждает, что эта ситуация касается не только ее, но и «огромного количества людей, которых постоянно хоронят в интернете». Телеведущая назвала такие поступки зашкваром и беспределом.

Ранее в Сети распространилась информация о том, что скорая не успела приехать к Кудрявцевой, и та умерла в своем доме в окружении семьи.

До этого слухи о своей кончине опроверг актер Дмитрий Певцов. Он снял видео после репетиции в театре и заявил, что не собирается пока покидать сцену и тем более этот мир. Также Певцов продемонстрировал свой бицепс, говорящий, по его мнению, о хорошей физической форме. Ложные новости о смерти актера могли возникнуть после недавнего приобретения им места на Троекуровском кладбище, рядом с погибшим сыном. Молодой человек скончался в результате несчастного случая на встрече выпускников. Актер тяжело переживал его утрату, хотя при жизни их отношения не были безоблачными.