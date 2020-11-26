Певцов опроверг сообщения о своей смерти

https://static.news.ru/photo/367dee50-3095-11eb-8cc0-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Певцов Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Российский актёр Дмитрий Певцов записал видеообращение, в котором опроверг появившиеся в СМИ новости о своей кончине. Актёр снял видео после репетиции в театре и заявил, что не собирается пока покидать сцену и тем более этот мир.

Товарищи средства массовой дезинформации, хочу сказать вам спасибо за то, что поддерживаете интерес к моей персоне, публикуя преждевременные сведения о моей смерти. Значит, я буду жить долго и счастливо, назло вам, — заявил Певцов в видео, размещённом в Instagram.

Также Певцов продемонстрировал свой бицепс, говорящий, по его мнению, о хорошей физической форме.

Как уточняют «Невские Новости», ложные новости о смерти актёра могли возникнуть после недавнего приобретения им места на Троекуровском кладбище, рядом с погибшим сыном. Молодой человек скончался в результате несчастного случая на встрече выпускников. Актёр тяжело переживал его утрату, хотя при жизни их отношения не были безоблачными. Дмитрий много лет не признавал сына, но потом изменил решение и дал ему свою фамилию.

Как писал NEWS.ru, Дмитрий Певцов купил место под могилу на Троекуровском кладбище в столице. Об этом сообщил охранник погоста.