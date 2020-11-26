Певцов опроверг сообщения о своей смерти

Российский актёр Дмитрий Певцов записал видеообращение, в котором опроверг появившиеся в СМИ новости о своей кончине. Актёр снял видео после репетиции в театре и заявил, что не собирается пока покидать сцену и тем более этот мир.
Товарищи средства массовой дезинформации, хочу сказать вам спасибо за то, что поддерживаете интерес к моей персоне, публикуя преждевременные сведения о моей смерти. Значит, я буду жить долго и счастливо, назло вам, — заявил Певцов в видео, размещённом в Instagram.
Также Певцов продемонстрировал свой бицепс, говорящий, по его мнению, о хорошей физической форме.
Как
Как писал NEWS.ru, Дмитрий Певцов купил место под могилу на Троекуровском кладбище в столице. Об этом сообщил охранник погоста.