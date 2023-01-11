Россияне назвали главного писателя, политика и спортсмена 2022 года ВЦИОМ: россияне назвали Путина, Прилепина и Валиеву в числе главных людей 2022 года

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин

Президент России Владимир Путин стал главным российским политиком минувшего года по версии россиян: его имя назвали 55% опрошенных, свидетельствуют результаты опроса, опубликованные на сайте ВЦИОМ. Среди спортсменов главной назвали Камиллу Валиеву (7%), а главным писателем минувшего года сочли Захара Прилепина.

Президент России неизменно возглавляет рейтинг главных политиков года начиная с 2006 года, в тройку лидеров в этом году также входят председатель правительства РФ Михаил Мишустин (21%) и министр иностранных дел Сергей Лавров (13%). Также в рейтинг попал ушедший из жизни основатель и председатель ЛДПР Владимир Жириновский (5%), а 25% затруднились назвать политика 2022 года.

Содержательный ответ на вопрос о спортсменах минувшего года смогли дать треть россиян (31%). Помимо Валиевой, в тройку лидеров списка вошли лыжник Александр Большунов (5%) и хоккеист Александр Овечкин (4%). Как показывают ответы россиян в разные годы, вероятность попадания в народный рейтинг зависит от достижений спортсменов на крупнейших соревнованиях.

Наиболее сложным россиянам показался вопрос о писателе минувшего года, он вызвал затруднения у 75%. В числе содержательных ответов — Захар Прилепин (4%), Александр Пушкин (2%) и Виктор Пелевин (2%). При этом с 2006 по 2018 год рейтинг писателей года возглавляла Дарья Донцова.

Всероссийский телефонный опрос «ВЦИОМ-Спутник» проводился 24 и 27 декабря 2022 года. В нем приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет.

Ранее «Ведомости» со ссылкой на источники в партии «Справедливая Россия — За правду» сообщили о намерении Захара Прилепина выдвинуть свою кандидатуру на президентские выборы. Собеседник издания, близкий к администрации президента, уточнил, что сейчас обсуждается идеологическая ниша Прилепина в президентской кампании. Сам писатель на вопрос о возможности выдвижения прямо не ответил. В свою очередь, лидер партии Сергей Миронов охарактеризовал Прилепина как активного общественного деятеля с незаурядными лидерскими качествами, но призвал не торопить события, подчеркнув, что о президентских выборах говорить пока рано, особенно на фоне событий на Украине.