Детективный мультсериал по сценарию Донцовой выйдет 19 сентября

https://static.news.ru/photo/13b05dc2-f116-11ea-9552-fa163e074e61_660.jpg Фото: Premier/«Союзмультфильм»

Компания «Союзмультфильм» и стриминговый сервис Premier выпустят детективный мультсериал «Тайны медовой долины» 19 сентября. Проект создан по сценарию российской писательницы Дарьи Донцовой.

Анимационное шоу расскажет о Бельчонке Чинке и Сове Софи, которые будут распутывать цепочку таинственных событий, происходящих на острове.

Это первый на российских экранах мультсериал для детей детективного жанра, каждый эпизод которого будет представлять собой законченное расследование таинственных событий, — цитирует «Бюллетень кинопрокатчика» слова председателя правления «Союзмультфильма» Юлиану Слащёву.

После выхода первых серий в онлайн-кинотеатре 19 сентября, новые будут добавляться по мере производства. Всего шоу получит 52 эпизода.

Ранее Слащёва заявила, что в сентябре стоит ожидать десять выпусков, писал NEWS.ru.