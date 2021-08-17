«Второго такого пока нет»: как Муслим Магомаев стал лучшим голосом Земли

17 августа народному артисту СССР, певцу и композитору Муслиму Магомаеву исполнилось бы 79 лет. Магомаева не стало в конце октября 2008 года, однако до сих пор поклонники называют эту потерю невосполнимой. Как Муслим Магомаев относился к почитателям своего таланта, в чём феномен его популярности и почему даже после грандиозного успеха артист остался скромным и простым человеком – в материале NEWS.ru.

«О море, море…»

Муслим Магомаев родился в Баку в семье творческих людей – художника и актрисы. Его дедушка по отцу, композитор, Абдул-Муслим Магомаев, является одним из основоположников азербайджанской классической музыки. Поэтому путь мальчика в искусстве можно назвать выбором судьбы. От отца и матери артист получил турецкие, адыгейские, русские и татарские корни, однако сам всегда называл себя азербайджанцем.

Его первый выход на сцену состоялся в 15 лет в Баку в тайне от родителей, которые боялись, что сын рискует потерять голос из-за ранних выступлений. Сам Магомаев с ними не был согласен, чувствуя, что его голос уже сформировался. Мировая известность настигла артиста в 1962 году после выступления в Кремлёвском дворце съездов на фестивале азербайджанского искусства.

Всё в нём соединилось: и внешность потрясающая, и голос, который полон нюансов, полон полифонии. Там и героическое, и лирическое, и интимное. Всё это сложилось. Его можно слушать бесконечно, – объясняет в беседе с NEWS.ru популярность Магомаева его друг, поэт Илья Резник.

Дальше жизнь Магомаева складывалась, словно в кино – сольные концерты, стажировка в Италии, гастроли в Париже. Магомаеву прочили мировую известность уже тогда, предлагая подписать контракт на работу в Европе, однако воспротивился Минкульт СССР: такой певец нам и самим нужен.

Магомаев являлся автором 600 произведений, а также ведущим телепередач о жизни мировой оперы. Он писал книги, фотографировал, рисовал, но, несмотря на это, при упоминании его имени до сих пор в голове в первую очередь звучит знакомый баритон: «О море, море…». Эта песня стала главным хитом Магомаева.

Написал я её в весьма интересной ситуации. Мелодия возникла у меня во время ужина с друзьями в ресторане. Я быстро стал записывать ноты на крахмальной белоснежной салфетке, которую потом взял себе, оплатив её стоимость, – писал в своих мемуарах певец.

«Мы его Мусик называли»

Российский поэт Илья Резник, близко знакомый с Магомаевым, вспоминает его как доброго, интеллектуального и начитанного человека. Единственный недостаток артиста, отмечает поэт, был в том, что певец «очень много курил и менял пачку за пачкой». По его словам, находиться рядом с Муслимом Магомаевым «всегда было радостно, как на празднике». Артист часто собирал гостей в своём доме, в том числе Илью Резника и певицу Аллу Пугачёву, и «принимал их по-царски», накрывая столы.

И человеческие его качества высочайшие были. Добрейшей души человек, таких давно уже не помню. Мусика я очень люблю и давно его знаю. Ему было 18, а мне было 21. Мы его называли Мусик. Однажды мы с Аллой пришли к нему в гости в Баку. Алла говорит ему: «Знаешь, Мусик, мы с Илюшкой сочинили песню». Она села за рояль и стала петь нашу песню «Как тревожен этот путь». Муслим сел рядом, и они в четыре руки заиграли. Это было потрясающе, – вспоминает Резник.

Поэт также рассказал, что Магомаев не любил проигрывать. По словам Резника, дома у артиста была игра, где «на экране два человека соревнуются». Проигрывая, Магомаев сильно переживал, как ребёнок, отметил азартность друга Резник.

Почему Магомаев не стал «распоясавшимся купчиком»

Несмотря на сумасшедшую популярность, востребованность и поразительный, наполненный, глубокий голос, Магомаев остался простым и скромным человеком, подчёркивают его друзья. Как рассказывал в интервью «МК» актёр Геннадий Хазанов, у Магомаева с его известностью были все основания вести себя, как «распоясавшийся купчик», однако он этого не делал.

К своей популярности, отмечает в беседе с NEWS.ru Илья Резник, Магомаев всегда относился философски.

Ну как с поклонниками обращаться? Панибратствовать нельзя, надо их держать на расстоянии, чтобы тебя не съели и не разорвали. Он очень деликатно относился к ним. Не чурался, не отторгал их, как многие наши современные, так называемые, звёзды, – рассказывает поэт.

Магомаев знал, что из-за повышенного спроса на выступления не всем удавалось попасть на его концерты – билеты разлетались слишком быстро. Поэтому он выходил на балкон гостиницы «Россия» в Москве, где долгое время жил, и просто пел для людей.

«Другого такого пока нет, но будем ждать»

Эксперты объясняют феномен Муслима Магомаева сочетанием в нём всех певческих данных, начиная от голоса и заканчивая особенным мужским обаянием и харизмой. Кроме того, Магомаев исполнял разную музыку, от классики до эстрадных хитов, и был убедителен в любом жанре.

Музыкальный критик Илья Легостаев отметил в беседе с NEWS.ru, что, кроме всех природных данных, в творческой деятельности Магомаева сыграла роль и удача. Легостаев убеждён: другой исполнитель столь высочайшего уровня появится нескоро.

Мне кажется, что люди, которые сейчас начнут посвящать себя чему-то серьёзному, могут сделать хорошую инвестицию в будущее, потому что, конечно, вся эта тема, связанная с соцсетями, TikTok, со всей этой российской версией хип-хопа и R&B, – это всё очень быстро пройдёт. Если кто-то сейчас возьмёт на себя смелость заниматься серьёзным искусством, он запомнится гораздо дольше и сможет обеспечить себе интерес людей на долгие годы. Мне кажется, Магомаев поступил бы так сегодня, – объяснил Легостаев.

Критик заключил, что потеря Магомаева до сих пор невосполнима для искусства, так как повторить его в музыке очень трудно. По мнению Легостаева, на сегодняшний день в музыкальной индустрии «второго такого пока нет, но будем ждать».