«Находился просто в руинах»: Бояков о МХАТе, Прилепине, патриотизме и СВО

Режиссер Эдуард Бояков был назначен художественным руководителем Театра на Малой Ордынке. В интервью NEWS.ru он рассказал о встрече с прежним худруком учреждения Евгением Герасимовым, дорогих сердцу вещах, которые привез в свой новый кабинет и об отношениях с писателем Захаром Прилепиным.

«За каждым артистом стоит его судьба»

— С чего начинаете деятельность на посту худрука?

— Встречаемся с труппой, ходим по коридорам, смотрим кабинеты, знакомимся с людьми. Для начала надо освоиться в огромном здании. Театр — не просто несколько тысяч квадратных метров. Это несколько десятков подразделений. Как конструкция, сложнее многих заводов. Нужно изучать, погружаться, смотреть. За каждым департаментом и кабинетом стоит человек, за каждым артистом стоит его судьба. Это все надо учитывать.

— У вас есть талисманы, которые из театра в театр с собой переносите?

— Икона есть. Мое рабочее место не может быть без иконы. И в моем кабинете в Переславле, и в московской квартире, во всех моих кабинетах так было последние 15 лет.

Иногда я вешаю, как и наверное, подавляющее большинство моих коллег, афиши. Скажем, мне приятно видеть афишу премьеры Мариинского театра с моей фамилией после Гергиева. 2002-й, кажется, год. Конечно, хочется ее повесить. Хочется повесить МХАТовскую афишу «Лавра», и наших поэтических спектаклей в Новом театре.

Эдуард Бояков Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Как отреагировал на перестановки Герасимов

— С Евгением Герасимовым, который ранее возглавлял этот театр, вы разговаривали уже после назначения?

— Конечно. Как только решение было принято, мы несколько раз встречались, очень подробно обсуждали эти обстоятельства.

— Он не в обиде?

— Нет, и я очень благодарен Евгению Владимировичу. Он сказал: «Ты знаешь, как я к тебе отношусь. С Богом!». Решили, что часть спектаклей, которые он поставил в Театре на Малой Ордынке, перенесет в «Сатиру». Например, «Волки и овцы». Я с пониманием отношусь. Что-то перейдет, что-то, наоборот, будет в нашем репертуаре. Театр за три года (пребывания Евгения Герасимова в должности худрука. — NEWS.ru) получил хороший импульс, и я продолжу его развивать.

— Есть информация, что артисты волнуются. Будут ли роли для них или вы приведете свою команду исполнителей?

— Приглашенных звезд будет немного, вот это точно. Действующая труппа в тонусе, многие прекрасно танцуют и поют. То, что я видел, меня убеждает в том, что с этими артистами можно сделать много нового и интересного. И для меня, и для них.

Евгений Герасимов перед премьерным показом спектакля «Доходное место» Фото: Екатерина Чеснокова /РИА Новости

«Мы будем работать с писателем Прилепиным»

— Захар Прилепин, ваш единомышленник по МХАТ имени Горького, некоторое время назад выступил с инициативой создания патриотического театра. Президент России Владимир Путин одобрил идею. Может ли патриотический театр, на ваш взгляд, завладеть умами зрителей сейчас? Планируете ли вы в Театре на Малой Ордынке спектакли об СВО?

— Тема СВО интересует меня как патриота, гражданина и зрителя. Но это не значит, что я начну ставить газетную хронику или работать исключительно с документами наших героев. Вопрос очень тонкий — и настроя, и совести художника. Как-то реагировать на эту повестку мы, безусловно, будем. Есть прекрасная пьеса Ольги Погодиной-Кузьминой, написанная в результате лаборатории в кластере «Таврида». Наверное, мы к этому материалу обратимся. Очень мощная пьеса про солдата, который вернулся и старается похоронить своего товарища. Но это хорошая пьеса. А плохие на святую тему русского воинства ставить не надо.

Что касается патриотического театра, который создается по указу президента, это очень важная серьезная государственная работа, ею занимаются. Жизнь Театра на Малой Ордынке с этим проектом не связана.

— Прилепин, наверное, делился с вами подробностями данного замысла.

— Мы дружим, обсуждаем и эти вопросы, и другие. Если у него будет театр, я буду рад помочь. Кроме того, рассчитываю, что в Театре на Малой Ордынке мы будем работать с писателем Прилепиным. Захар — крупнейший русский писатель. Его последний роман «Тума» — выдающееся произведение. «Обитель» — тоже. Они останутся в истории русской литературы. С этим материалом нельзя не работать. Эти книги нельзя не читать. Это первое, что я посоветую артистам — почитать. Это важно.

Захар Прилепин (слева) и Эдуард Бояков Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости

«Меня вынудили уйти из театра»

— После недавних перемен во МХАТе — увольнение Владимира Кехмана — не рассматривали ли вы для себя вариант возвращения туда?

— Конечно, нет. Не рассматриваю, не думаю и не хочу говорить об этом. И на вопросы ни про Кехмана, ни про Доронину отвечать не буду.

Все, что я делал, делал абсолютно честно с открытым сердцем. Мы строили национальный театр. За три года мы вернули во МХАТ жизнь. Потому что он находился просто в руинах. Нам не дали этот проект закончить. Тем не менее, мы успели выпустить ряд знаковых премьер и показать, что национальный театр может быть современным, громким, актуальным.

Меня вынудили уйти из театра в ноябре 2021-го. В феврале 2022-го началась СВО. Если бы я еще продержался четыре месяца, никто нас с Прилепиным бы уже с этих постов не сместил. Потому что мы находились в русле нынешней повестки — занимались строительством национального театра, культурным суверенитетом.

— То есть фактически во МХАТе вы создавали тот же патриотический театр?

— Давайте не будем об этом так много говорить. Любой русский театр должен априори являться патриотическим.

Эдуард Бояков выступает во время сбора труппы в МХАТ им. М. Горького в Москве Фото: Сергей Пятаков/РИА Новости

В чем функция театра

— В этом году исполняется 70 лет театру «Современник». Старшее поколение помнит, как в 60-е и 70-е на спектакли было не достать билеты, переаншлаги. Возможно ли подобное в современных реалиях?

— Крупные события на Страсбургском фестивале или в Байройте, или в Эдинбурге сопровождаются очевидным ажиотажем. Так же, как и, например, премьеры в Большом театре, да если еще поет звезда уровня Абдразакова.

— А в городском театре?

— Я надеюсь, что эти времена придут. Сейчас очевидно театр теряет инициативу. Не выигрывает конкуренцию у кино, сериалов.

Проигрывает не потому, что смотрят меньше. Даже раньше артисты становились звездами не на спектаклях Марка Захарова, а на его телефильмах. Условно, сколько людей любят Высоцкого, и сколько из них его видели в театре? Немногие.

Надо понимать, в чем функция театра. Вольтер говорил, что «нация собирается в партере». Не бизнес-элиты, олигархи, политики. А те, и другие, и третьи, а также и учителя, и врачи, которые понимают, как важно пережить схожие эмоции в одном пространстве в течение одного времени. Находясь бок о бок в театре, какие бы ни были дорогие места, люди сидят очень близко друг к другу. Эта близость создает ни с чем не сравнимое ощущение, делает театр уникальным искусством, и он будет снова владеть умами россиян, я очень надеюсь.

