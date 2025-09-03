Мировой блэкаут, смещение полюсов: чем угрожает всплеск активности Солнца

В августе ученые зафиксировали сразу несколько странных явлений на Солнце. Сначала оттуда практически исчезли все пятна, потом они вернулись, да еще и увеличились до катастрофических размеров. После наблюдались выбросы плазмы. Что происходит с Солнцем, опасны ли происходящие на нем явления и какие жуткие последствия они могут вызвать на Земле, ждать ли в ближайшее время серьезных магнитных бурь — в материале NEWS.ru.

Что происходило с Солнцем в августе

В середине августа ученые лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН заявили, что на Солнце начала расти крупная корональная дыра, которая может спровоцировать увеличение скорости солнечного ветра в окрестностях Земли и, как следствие, повлиять на геомагнитную обстановку. Позже на обращенной к Земле стороне Солнца практически исчезли пятна.

Ближе к концу августа пятна на Солнце вернулись. Их оказалось сразу больше 100 штук и они стали настолько крупными, что вызвали несколько очень мощных вспышек класса М. Также были зафиксированы сильные выбросы плазмы.

30 августа опасная активная область на Солнце, накопившая значительные энергетические запасы, развернулась к Земле. Ей присвоена категория Beta-Gamma-Delta, соответствующая высшему уровню сложности и размеров для группы солнечных пятен. А вечером 1 сентября Солнце выбросило плазму, облако которой достигло Земли на следующий день и нанесло «приличный удар».

Несмотря на все происходящее, поводов для беспокойства нет, заявил в беседе с NEWS.ru директор ИКИ РАН Анатолий Петрукович. По его словам, для периода максимума солнечной активности, который наблюдается сейчас, это совершенно обычные явления.

«На Солнце появляются активные области, корональные дыры, пятна. Это непостоянные величины. На яркость Солнца, человека, погоду, климат они практически никак не влияют. Но влияют на состояние магнитного поля Земли, могут возникать магнитные бури», — сказал ученый.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Ждать ли в ближайшие дни сильной магнитной бури

После мощного удара плазмы в первый день осени на Земле возникла магнитная буря, но, как считает Петрукович, она далеко не самая мощная. Однако окончательные выводы, по его мнению, делать рано.

«Последние несколько дней мы наблюдаем всплеск активности на Солнце, когда крупная группа пятен сформировалась на наших глазах. Такое нечасто бывает. Из нее и были вспышки, выбросы плазмы. Ждем. Ждем развития событий. Магнитная буря точно будет длиться еще сутки и, возможно, часть завтрашнего дня, но максимум пока непонятен. Мы не видим то, что летит от Солнца, фиксируем только когда оно уже непосредственно у Земли находится», — поделился Петрукович.

В ИКИ РАН также отметили, что магнитная буря вызвала в северо-западных районах России полярные сияния, которые могут повториться в ночь с 2 на 3 сентября.

Для кого опасны сильные магнитные бури

Преподаватель кафедры фундаментальных медицинских дисциплин медицинского факультета Государственного университета просвещения, хирург Александр Умнов в беседе с NEWS.ru объяснил, что сильные геомагнитные возмущения, которые фиксируются на Земле уже несколько дней, могут негативно воздействовать на людей с некоторыми заболеваниями.

«Магнитные бури опасны для астматиков и гипертоников, а также для граждан с ослабленным иммунитетом, хроническими сердечно-сосудистыми заболеваниями, расшатанной нервной системой и психическими недугами. Отдохните, полежите с книгой, заварите травяной чай. Сохраняйте спокойствие, не злитесь по пустякам. Не смотрите ужастики, не ссорьтесь ни с кем. Магнитные бури могут спровоцировать инсульт, кровотечение из носа, бессонницу», — советует медик.

В период геомагнитных колебаний ухудшение самочувствия часто отмечается у взрослых людей с вегетососудистой дистонией, избыточным весом и сердечно-сосудистыми заболеваниями, и то же самое можно сказать о детях, заявил в беседе с NEWS.ru врач-педиатр Георгий Шеянов.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

«К переменам погоды чувствительны чаще всего дети с неврологической патологией. Если у ребенка тяжелое органическое поражение нервной системы, то он может в такие дни вести себя очень беспокойно или, наоборот, быть вялым и сонливым. У детей с неврологическими заболеваниями также могут появиться головные боли», — пояснил педиатр.

Какие опасные явления может вызвать Солнце

Избыточная солнечная активность может в ближайшие годы привести к неприятным последствиям, поделилась мнением в разговоре с NEWS.ru автор Telegram-канала «Метеочувствительность. Магнитные бури» Татиана Молосова. По ее словам, наибольшее беспокойство вызывает тот факт, что полярные сияния стали появляться в более южных регионах, чем положено.

«Порой они доходят до 40–50 градусов северной широты при достаточно небольшой магнитной буре. Именно это странно. Это может говорить либо о стремительном ослаблении магнитного поля Земли, либо о том, что что-то происходит с осью нашей планеты», — отметила Молосова.

Она также предположила, что места ослабленного магнитного поля Земли, которые находятся на полюсах, могли сместиться. Это, вероятно, приведет к новым аномалиям, уточнила она.

«В связи с этим может возникнуть два негативных сценария. Первый — смена магнитных полюсов Земли ускорится, произойдет некая „переполюсовка“. Второй — может быть сильная вспышка на Солнце, по типу „события Кэррингтона“ (крупнейшая за всю историю геомагнитная буря, вызвавшая отказ телеграфных систем по всей Европе и Северной Америке 1–2 сентября 1859 года. — NEWS.ru). Еще одна такая вспышка вполне реальна в ближайшие два-три года», — считает Молосова.

Она добавила, что один описанный ею сценарий не исключает другого. Оба они, по ее словам, могут даже совпасть по времени.

Читайте также:

Мы все скоро умрем? Солнце сжигает Землю: магнитные бури бьют рекорды

Почему NASA отправило картофель в космос? Шокирующая правда

Ученые нашли доказательства внеземной жизни: что известно, какая планета