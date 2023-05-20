В ожидании прорыва: Лавров приблизил к мирному договору Баку и Ереван Глава МИД Азербайджана и Армении Джейхун Байрамов и Арарат Мирзоян утверждают, что с начала мая в отношениях стран «наблюдается прогресс»

Фото: Пресс-служба МИД РФ

Сергей Лавров

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров 19 мая принял в Москве глав МИД Азербайджана и Армении Джейхуна Байрамова и Арарата Мирзояна. Встреча была запланирована еще в декабре прошлого года, но позже сорвалась из-за отказа Еревана от участия. Теперь же в Дом приемов МИД РФ азербайджанский и армянский министры приехали почти сразу после посещения Вашингтона и Брюсселя. Байрамов и Мирзоян утверждают, что с начала мая в отношениях Баку и Еревана «наблюдается прогресс». О каком именно прогрессе идет речь?

О чем говорили министры в Москве

Встреча в Москве была выстроена поливариантно. Лавров сначала провел отдельные двусторонние переговоры с коллегами и лишь потом — трехстороннюю встречу. После этого азербайджанский и армянский министры встретились уже с глазу на глаз. Собственно, это и было кульминацией, ради двусторонних переговоров Москва и предоставила свою площадку.

В итоговом заявлении Лавров заявил, что стороны «приблизили понимание к общему видению мирного документа».

Мирзоян заявил, что хотел бы «отметить прогресс, который уже был достигнут по нескольким статьям, по нескольким темам предполагаемого мирного договора». Эту же мысль высказал азербайджанский министр Байрамов.

«В переговорном процессе наблюдался определенный застой с конца прошлого года, и мы позитивно рассматриваем тот факт, что с начала мая динамика носит последовательный и положительный характер», — подчеркнул он.

Лавров отметил, что в рамках обсуждаемых проблем нельзя забывать о необходимости делимитации и демаркации армяно-азербайджанской границы, разблокировании транспортных и экономических коммуникаций.

Он перечислил именно те пункты, в которых основным модератором выступает Москва. По сути, Лавров напомнил, что без разрешения разногласий по этим темам обсуждать договоренности, которые стороны достигли с помощью западных партнеров, просто не имеет смысла.

Фото: Пресс-служба МИД РФ Трехсторонняя встреча министров иностранных дел России, Азербайджана и Армении

Стоит ли ждать потепления в отношениях Армении и Азербайджана

Российский министр сообщил, что уже на следующей неделе должна состояться встреча трехсторонней группы (РФ, Азербайджан, Армения) под руководством вице-премьеров по вопросам разблокирования транспортных коммуникаций. А пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что на следующей неделе также возможны визиты в Москву армянского премьера Никол Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева.

С начала мая армяно-азербайджанским урегулированием вплотную занялся Запад. Армянский и азербайджанский главы МИД ездили в Вашингтон, где провели четырехдневные переговоры. Позже министры двух стран отправились в Брюссель.

Однако, несмотря на позитивный настрой госсекретаря США Энтони Блинкена на итоговой конференции в начале мая, в Баку и Ереване о подвижках говорили осторожно, акцентируя внимание больше на проблемах и сохраняющемся напряжении. На это даже обратили внимание в Москве. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, отвечая на вопрос NEWS.ru на еженедельном брифинге, отметила, что заявления Вашингтона диссонирует с комментариями армянской и азербайджанской сторон.

Фото: Пресс-служба МИД РФ Глава МИД РФ Сергей Лавров и глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов

Тем не менее последующие заявления сторон поддержали надежду на то, что в отношениях Баку и Еревана действительно может быть потепление. К примеру, премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что его страна признает территориальную целостность Азербайджана согласно Алма-Атинской декларации, то есть с Карабахом в составе Азербайджана.

По мнению директора Института современного государственного развития Дмитрия Солонникова, задача Армении — перенести переговорный процесс под эгиду США или Брюсселя, так как «очевидно, что Ереван последовательно выходит из союзнических отношений».

«Азербайджан, наоборот, больше заинтересован в контактах с Россией. Азербайджан настроен на то, чтобы вернуться к активному формату во взаимоотношении с Москвой. Главная задача — подписать долгосрочный договор о мире. Но давайте будем реалистами — Армения будет тормозить процесс, чтобы потом подписать мир под юрисдикцией западной коалиции», — сказал Солонников.

Армянский политолог Степан Григорян в беседе с NEWS.ru высказал мнение, что прорывов пока ждать не стоит, так как между сторонами сохраняются разногласия, и «в перспективе нет даже подписания дорожной карты, не говоря уж о мирном договоре». Хотя в целом, отметил эксперт, «замечательно, что переговорный процесс продолжается».

О каком еще прогрессе может идти речь

Вероятно, прогресса стороны достигли еще и в вопросе разблокирования транспортных коммуникаций, предположил в беседе с NEWS.ru азербайджанский политолог Фархад Мамедов. «Азербайджан уже отказался от экстерриториальных коридоров как на Лачинской дороге, так и на Зангезурской. Алиев на уровне президентов предложил установить на Зангезурской трассе контрольно-пропускной пункт и с армянской стороны тоже, что подтверждает признание территориальной целостности Армении».

Напомним, что 23 апреля пограничная служба Азербайджана установила контрольно-пропускной пункт на армяно-азербайджанской границе в начале дороги Лачин — Ханкенди. Так азербайджанская сторона рассчитывает предотвратить незаконную переброску живой силы, боеприпасов, мин и других средств военного назначения из Армении в Карабах.

В Баку не раз отмечали, что режимы работы в Лачинском и Зангезурском коридорах будут аналогичными. Но армянская сторона, которая пользовалась Лачинской дорогой как единственным маршрутом из Армении в Карабах, не хочет предоставлять Азербайджану такой же свободный доступ в азербайджанский анклав Нахичевань через свою территорию. Этот вопрос для сторон — один из принципиальных и болезненных.

Мамедов подчеркнул: раз на Лачинской дороге теперь стоит КПП Азербайджана, то и на Зангезурском будет действовать такой же режим. «Азербайджан стремится, чтобы все пункты договора были достигнуты», — сказал политолог.

Фото: Пресс-служба МИД РФ Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян (в центре)

Сможет ли Россия снова стать основным медиатором между Баку и Ереваном

Мамедов полагает, что вопрос активизации Москвы на армяно-азербайджанском треке зависит от самой России.

«В прошлом году Москва предлагала план мирного договора, но настаивала на том, чтобы оставить так называемый статус Карабаха будущим поколениям. Это понравилось Армении, но Азербайджан отверг такое предложение», — сказал Мамедов.

Он отметил, что на данный момент, Москва, похоже, скорректировала свои предложения.

Но что именно изменилось — пока непонятно. Министры на встрече 19 мая отметили, что их контакты были подготовкой перед предстоящей встречей лидеров на следующей неделе, которая, по некоторым данным, может состояться уже 25 мая. По мнению ряда экспертов, она станет прорывной в отношениях двух стран с учетом прогресса, о котором говорят Баку и Ереван. Лавров, что называется, «сверил часы», и дальше с коллегами будет разговаривать президент России Владимир Путин.

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