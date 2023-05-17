Пашинян: Армения признала территориальную целостность Азербайджана Пашинян сообщил, что Армения и Азербайджан признали территориальную целостность друг друга

Фото: primeminister.am

Премьер Армении Никол Пашинян

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил на саммите Совета Европы в Рейкьявике, что Ереван и Баку договорились о нормализации отношений на основе Алма-Атинской декларации, сообщает Report.az. Он подчеркнул, что страны признали территориальную целостность друг друга.

Три дня назад при посредничестве президента Совета ЕС Шарля Мишеля мы сделали шаг вперед, подчеркивая, что Армения признает территорию Азербайджана в 86 600 квадратных километров, а Азербайджан — территорию Армении 29 800 квадратных километров, — сообщил Пашинян.

14 мая в Брюсселе прошла встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева с председателем Совета Европейского союза Шарлем Мишелем и Пашиняном. По словам Мишеля, Баку и Ереван подтвердили признание взаимной территориальной целостности на основе Алма-Атинской декларации 1991 года.

В Министерстве иностранных дел Азербайджана выразили мнение, что встреча Алиева и Пашиняна в Брюсселе была продуктивной. В ходе нее обсуждались вопросы, касающиеся улучшения диалога между странами на высшем уровне. В МИД отметили, что данный формат был приостановлен на девять месяцев из-за некоторых попыток вмешательства и навязывания условий. Проведение очередной встречи является важным шагом на пути к урегулированию карабахского конфликта, заключили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что 19 мая главы МИД Азербайджана и Армении Джейхун Байрамов и Арарат Мирзоян проведут переговоры в Москве. В ходе встречи будет обсуждаться текст мирного соглашения между странами.