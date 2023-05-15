Баку назвал полезными армяно-азербайджанские переговоры в Брюсселе

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Ильхам Алиев, Шарль Мишель и Никол Пашинян

Министерство иностранных дел Азербайджана назвало полезной встречу президента страны Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна, которая прошла 14 мая в Брюсселе. В заявлении МИД, опубликованном на сайте ведомства, переговоры назвали ориентированными на продвижение нормализации отношений между странами.

Считаем организованную президентом Совета Европейского союза пятую по счету встречу между президентом Азербайджана и премьер-министром Армении в этом формате от 14 мая полезной и ориентированной на результат с точки зрения продвижения повестки дня нормализации между двумя странами, — говорится в заявлении.

В ходе встречи обсуждалось согласование проекта двустороннего мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией, делимитация границ и восстановление коммуникаций. В МИД подчеркнули важность прояснения судьбы пропавших без вести, а также скорейшего разминирования. В Баку также подтвердили намерение продолжать диалог с Ереваном.

Ранее сообщалось, что 19 мая главы МИД Азербайджана и Армении Джейхун Байрамов и Арарат Мирзоян проведут переговоры в Москве. В ходе встречи будет обсужден текст мирного соглашения между странами.