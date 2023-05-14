Пашинян и Алиев в Брюсселе договорились о территориальной целостности Глава ЕС Мишель: Пашинян и Алиев договорились о территориальной целостности двух стран

Фото: president.az

Ильхам Алиев, Шарль Мишель и Никол Пашинян

В Брюсселе прошла встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева с президентом Совета Европейского союза Шарлем Мишелем и премьер-министром Армении Николом Пашиняном, на которой решен вопрос о территориальной целостности регионов, сообщает «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на главу Евросовета. По его словам, Армения и Азербайджан подтвердили признание взаимной территориальной целостности на основе Алма-Атинской декларации 1991 года, согласно которой необходимо уважать территорию Армении в 29,8 тысячи квадратных км и Азербайджана — в 86,6 тысячи квадратных км.

Представитель Евросоюза заявил о готовности и далее проводить встречи в брюссельском формате, пока мирные соглашения не будут реализованы в полной мере.

Главной темой обсуждений на трехсторонней встрече была нормализация отношений между Азербайджаном и Арменией. Лидеры Азербайджана и Армении выразили желание нормализовать ситуацию в регионе. Мы также обсудили вопросы делимитации границ между двумя странами, — заявил Мишель на брифинге.

Следующая встреча в брюссельском формате состоится в июле 2023 года.

Ранее сообщалось, что 19 мая главы МИД Азербайджана и Армении Джейхун Байрамов и Арарат Мирзоян проведут переговоры в Москве. В ходе встречи будет обсужден текст мирного соглашения между странами.