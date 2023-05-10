Названа дата переговоров глав МИД Армении и Азербайджана Переговоры глав МИД Армении и Азербайджана состоятся 19 мая в Москве

Фото: Пресс-служба МИД РФ

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов

Главы МИД Азербайджана и Армении Джейхун Байрамов и Арарат Мирзоян проведут переговоры 19 мая. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Армении Мнацакан Сафарян. По его словам, в ходе встречи руководители дипведомств обсудят текст мирного соглашения между странами.

Запланированы переговоры на уровне глав МИД 19 мая. На столе переговоров — текст мирного соглашения, — заявил Сафарян.

Пресс-секретарь МИД Армении Ани Бадалян в комментарии ТАСС подтвердила, что встреча на уровне МИД двух стран пройдет в Москве.

Также стало известно, что премьер-министр Армении Никол Пашинян примет участие в переговорах с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, запланированных на 14 мая в Брюсселе.

3 мая премьер-министр Армении Никол Пашинян заявлял, что будет рад подписать мирное соглашение с Азербайджаном. По его словам, на переговорном столе в Вашингтоне уже лежит «заветный документ» и теперь все зависит от позиции Баку. При этом 8 мая глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов заявил, что прогресс, связанный с определением основ двусторонних отношений, делимитацией государственных границ и восстановлением транспортных и коммуникационных связей «пока не оправдал ожиданий» Баку.