Байрамов: прогресс по проекту мирного договора не оправдал ожиданий Баку

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Джейхун Байрамов

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов сообщил на брифинге по итогам встречи с литовским коллегой Габриелюсом Ландсбергисом в Вильнюсе, что прогресс, достигнутый по всем направлениям, а именно по проекту мирного договора с Арменией, определяющего основы двусторонних отношений, делимитацию государственных границ и восстановление транспортных и коммуникационных связей, «пока не оправдал ожиданий» Баку. Министр призвал Ереван приложить больше усилий в вопросах нормализации связей.

Мы призываем армянскую сторону продемонстрировать добрую волю и вкладывать больше усилий в обсуждениях по нормализации отношениях во всех направлениях. Мы верим, что наилучший путь к нормализации отношений между двумя странами базируется на взаимном признании и уважении территориальной целостности и суверенитета. Позиция Азербайджана в этом случае ясна, принципиальна и постоянна, — заявил Байрамов.

По данным источника Financial Times, 14 мая премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев проведут переговоры в Брюсселе. Предполагается, что встреча пройдет при содействии главы Евросовета Шарля Мишеля.

5 мая в Москве прошла встреча послов Армении и США в России Вагаршака Арутюняна и Линн Трейси. Стороны обсуждали вопросы установления стабильности на Южном Кавказе.