Послы Армении и США встретились в России Послы Армении и США на встрече в России обсудили ситуацию в Карабахе

Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Москва, Россия

Встреча послов Армении и США в России Вагаршака Арутюняна и Линн Трейси прошла 5 мая в Москве, сообщает армянская дипмиссия в соцсетях. Отмечается, что стороны обсуждали вопросы установления стабильности на Южном Кавказе.

В ходе встречи собеседники обменялись мнениями по вопросам установления стабильности на Южном Кавказе, отношений между Арменией и Азербайджаном, а также урегулирования карабахского конфликта, — подчеркивается в сообщении.

Представители Еревана и Вашингтона подтвердили, что положения Трехсторонней декларации лидеров Армении, России и Азербайджана от 9 ноября 2020 года выполняется безоговорочно. Также заявлено о важности «трехсторонних переговоров, состоявшихся в США с 1 по 4 мая».

Посол Армении рассказал коллеге, что в Карабахе, по его мнению, сложилась кризисная ситуация из-за «блокады Лачинского коридора». Также стороны обменялись мнениями по «представляющим взаимный интерес» вопросам, отметили в дипмиссии.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о том, что Ереван был готов согласиться на предложение России от августа 2022 года по армяно-азербайджанскому урегулированию, однако его не принял Баку и повторно оно не выдвигалось. По словам политика, если это предложение появится повторно, страна готова его рассматривать.