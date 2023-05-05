Пашинян рассказал о судьбе российского предложения по урегулированию Пашинян: предложение РФ по урегулированию между Ереваном и Баку повторно не выдвигалось

Фото: primeminister.am

Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о том, что Ереван был готов согласиться на предложение России от августа 2022 года по армяно-азербайджанскому урегулированию, однако его не принял Баку и повторно оно не выдвигалось. По словам политика, если это предложение появится повторно, страна готова его рассматривать. Соответствующую позицию он озвучил во время своего пребывания в Праге, передает ТАСС.

В августе 2022 года мы получили от российской стороны предложение по армяно-азербайджанскому урегулированию, которое были готовы подписать. Но Азербайджан его отклонил. После этого мы не увидели, чтобы во второй раз Россия эти предложения выложила на стол. Я повторяю: как только появится такое предложение, мы готовы по нему двигаться вперед, — сказал Пашинян.

Он также отметил необходимость понять, насколько важно для России продвижение данного предложения. Пашинян указал, что в предложении предусматривалась отсрочка по вопросу статуса Карабаха и пребывание в регионе российских миротворцев.

Ранее Пашинян отметил, что мирный договор между Баку и Ереваном подписать невозможно из-за трудностей в согласовании формулировки о территориальной целостности Армении. В рабочем документе указана конкретная площадь — 29 800 кв. км.

В свою очередь американский госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что Армения и Азербайджан добились ощутимого прогресса в достижении устойчивого мирного соглашения на переговорах в США.