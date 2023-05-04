США объявили об «ощутимом прогрессе» в переговорах Баку и Еревана Блинкен: Баку и Ереван добились ощутимого прогресса в достижении прочного мира

Фото: shutterstock

Американский госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что Армения и Азербайджан добились ощутимого прогресса в достижении устойчивого мирного соглашения на переговорах в США. По его словам, которые прозвучали на заключительном заседании в рамках двусторонних мирных переговоров в Арлингтоне, штат Вирджиния, за последние несколько дней стороны обсудили ряд сложных вопросов. Главу Госдепа США цитирует ТАСС.

За последние несколько дней обе стороны <...> добились ощутимого прогресса в достижении прочного мирного соглашения. <...> Я думаю, что темпы переговоров и фундамент, который заложили наши коллеги, показывают, что мы действительно находимся в пределах досягаемости [мирного] соглашения. Финальный отрезок любого марафона всегда самый сложный, — сказал Блинкен.

4 мая в Вашингтоне завершились четырехдневные переговоры глав МИД Азербайджана и Армении.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян отметил, что мирный договор между Баку и Ереваном подписать невозможно из-за трудностей в согласовании формулировки о территориальной целостности Армении. В рабочем документе указана конкретная площадь — 29 800 кв. км.

Также Пашинян заявил, что будет рад подписать мирное соглашение с Азербайджаном. По его словам, на переговорном столе в Вашингтоне уже лежит «заветный документ».