Пашинян назвал причины, которые не дают заключить мирный договор с Баку Пашинян: мирный договор с Баку невозможно заключить из-за формулировки о территориальной целостности

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе встречи в Центре трансатлантических отношений Праги заявил, что мирный договор между Баку и Ереваном подписать невозможно из-за трудностей в согласовании формулировки о территориальной целостности Армении, передает ТАСС. В рабочем документе указана конкретная площадь — 29 800 кв. км.

До сих пор не удалось согласовать с Азербайджаном такие текстовые формулировки, что Азербайджан признает территориальную целостность Республики Армения площадью 29 800 кв. км. До сих пор также не удалось договориться о механизмах преодоления разногласий в толковании текста мирного договора, — заявил Пашинян.

Также на обсуждении остается вопрос о международных механизмах, которые позволят гарантировать исполнение мирного соглашения, а также тема конфликта в Карабахе.

Также Пашинян отметил, что в Вашингтоне ведутся переговоры между главами МИД Армении и Азербайджана, где все нюансы могут быть согласованы.

Ранее замглавы МИД России Михаил Галузин заявил, что остановить острую фазу конфликта между Баку и Ереваном удалось благодаря усилиям президента России Владимира Путина. Он подчеркнул, что основные принципы урегулирования удалось сформулировать и реализовать исключительно благодаря посреднической миссии России.