Пашинян готов подписать мирное соглашение с Азербайджаном

Фото: primeminister.am

Никол Пашинян

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что будет рад подписать мирное соглашение с Азербайджаном. По его словам, на переговорном столе в Вашингтоне уже лежит «заветный документ», и теперь все зависит от позиции Баку. Его выступление на заседании парламента транслировалось в YouTube.

Да, на столе есть документ, и это тот документ, с которым я предложил госпоже Хамоян прийти и ознакомиться. В этом документе вы не найдете ничего нового, поскольку я говорил об этом документе с этой трибуны публично. <...> Я сказал [армянской переговорной группе] — помните, документ, вокруг которого вы ведете переговоры, подписывать мне, — сказал Пашинян.

Он подчеркнул, что до подписания соглашения не будет никак его комментировать. Пашинян также призвал переговорщиков из Армении вести переговоры свободно, на основе публичных мнений, однако от новых идей следует воздержаться.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил надежду на то, что переговоры главы МИД Джейхуна Байрамова с его армянским коллегой Араратом Мирзояном в Вашингтоне смогут принести значительный прогресс в отношениях двух стран. Он отметил, что Баку направил Еревану четыре варианта проекта мирного договора, ответ на которые получил лишь за неделю до встречи в США. При этом азербайджанский лидер отметил, что армянская сторона продолжает высказывать территориальные претензии.