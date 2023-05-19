Песков подтвердил приезд Алиева и Пашиняна в Москву на следующей неделе

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На следующей неделе в столице РФ состоится Евразийский экономический форум и заседание высшего Евразийского экономического совета, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит РИА Новости, ожидается, что президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер Армении Никол Пашинян прибудут в Москву.

На следующей неделе мы действительно будем заниматься вопросами евразийской интеграции. Будет Евразийский экономический форум и заседание высшего Евразийского экономического совета в Москве. Мы рассчитываем, что и президент Алиев, и премьер-министр Пашинян будут в Москве, — сказал Песков.

Ранее Пашинян сообщил, что в Москве 25 мая пройдет трехсторонняя встреча лидеров Армении, России и Азербайджана. Он уточнил, что соответствующее предложение поступило от российской стороны и Ереван его принял.

В свою очередь глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым заявил, что Москва нацелена на реализацию всех договоренностей, достигнутых между президентами России и Азербайджана. Российский министр назвал встречу с Байрамовым возможностью обсудить двусторонние отношения стран в преддверии контактов президентов. Байрамов, в свою очередь, отметил позитивную динамику в переговорном процессе с Арменией.