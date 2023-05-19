Лавров: РФ нацелена на реализацию договоренностей между Путиным и Алиевым

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Сергей Лавров

Москва нацелена на реализацию всех договоренностей, достигнутых между президентами России и Азербайджана Владимиром Путиным и Ильхамом Алиевым, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым. Российский министр назвал встречу с Байрамовым возможностью обсудить двусторонние отношения стран в преддверии контактов президентов.

Мы нацелены на реализацию всех договоренностей, достигнутых между президентами Путиным и Алиевым, — заявил Лавров.

Байрамов, в свою очередь, отметил позитивную динамику в переговорном процессе с Арменией.

Наметилась позитивная динамика в переговорном процессе с Арменией, имею в виду тесные контакты (с армянской стороной. — NEWS.ru) в мае, — сказал азербайджанский дипломат.

Байрамов добавил, что азербайджанская делегация в составе порядка 80 человек во главе с вице-премьером Шахином Мустафаевым находится в Казани и проведет переговоры с российской стороной, на которых будет обсуждаться широкий спектр вопросов.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил в ходе заседания правительства, что в Москве 25 мая пройдет трехсторонняя встреча лидеров Армении, России и Азербайджана. Соответствующее предложение поступило от российской стороны и Ереван его принял, указал он.