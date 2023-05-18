В Москве пройдет трехсторонняя встреча глав Армении, Азербайджана и России Пашинян: 25 мая в Москве пройдет трехсторонняя встреча глав Армении, Азербайджана и России

Фото: kremlin

Встреча Владимира Путина с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил в ходе заседания правительства, что в Москве 25 мая пройдет трехсторонняя встреча лидеров Армении, России и Азербайджана. Соответствующее предложение поступило от российской стороны, и Ереван его принял.

С российской стороны мы получили предложение о проведении трехсторонней встречи на высшем уровне при посредничестве президента России 25 мая. Мы приняли это предложение, — сказал премьер.

Кроме того, Пашинян назвал важным шагом признание Арменией и Азербайджаном территориальной целостности друг друга. По его мнению, это решение позволит установить стабильность в регионе и прийти к окончательному оформлению текста мирного договора. Следующим шагом, по словам премьера, должно быть согласование имеющих юридическую силу конкретных основ для делимитации границ.

Глава кабмина также заявил, что Ереван готов разблокировать коммуникации в регионе как можно скорее, на основе принципов суверенитета и правомочности сторон. Пашинян отметил, что зеркальный отвод войск на границе становится все более актуальным.

Пашинян добавил, что глава армянского МИД Арарат Мирзоян отправился в Москву, где 19 мая он встретится с азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым и главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Министр иностранных дел Азербайджана ранее отправился с рабочим визитом в РФ.

Представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что 19 мая в Москве запланированы трехсторонние переговоры на уровне глав дипломатических ведомств Азербайджана, Армении и России. Стороны рассмотрят перспективы нормализации отношений.