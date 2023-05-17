Захарова подтвердила встречу глав МИД Армении и Азербайджана в Москве Захарова: 19 мая главы МИД России, Азербайджана и Армении проведут встречи в разных форматах в Москве

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Главы МИД Армении и Азербайджана Арарат Мирзоян и Джейхун Байрамов проведут в Москве 19 мая двусторонние переговоры по мирному договору, сообщила представитель российского дипломатического ведомства Мария Захарова во время брифинга. По ее словам, стороны рассмотрят перспективы нормализации отношений. Министры Армении и Азербайджана проведут трехсторонние и двухсторонние встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

19 мая в Москве состоятся трехсторонние и раздельные двусторонние встречи главы российского внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова с министром иностранных дел Азербайджанской Республики и министром иностранных дел Республики Армения, — сказала Захарова.

Представитель МИД добавила, что во время встречи Лаврова с его азербайджанским и армянским коллегами запланирован обмен мнениями по наиболее актуальным вопросам двусторонней и международной повестки дня. Захарова отметила, что Москва рассчитывает, что предстоящие контакты будут способствовать урегулированию спорных вопросов и поиску взаимоприемлемых развязок.

14 мая в Брюсселе прошла встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева с председателем Совета Европейского союза Шарлем Мишелем и премьером Армении Николом Пашиняном. По словам Мишеля, Баку и Ереван подтвердили признание взаимной территориальной целостности на основе Алма-Атинской декларации 1991 года.

В Министерстве иностранных дел Азербайджана выразили мнение, что встреча Алиева и Пашиняна в Брюсселе была продуктивной.