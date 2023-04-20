Армения признала Карабах в составе Азербайджана? В чем хитрость Пашиняна Армянский премьер рассказал про карты СССР и сложности самоопределения Карабаха

Фото: Stepan Poghosyan/AP/TASS

Премьер-министр Армении Никол Пашинян

Премьер-министр Армении Никол Пашинян выступил с громким заявлением о том, что «мир между Баку и Ереваном возможен, если Армения будет признана в рамках Армянской ССР». Также он выразил готовность признать «территориальную целостность Азербайджана» (Карабах в советское время находился в составе АзССР). Казалось бы, Армения наконец вышла на прямой путь к заключению мирного договора с Азербайджаном, ведь главным препятствием для этого остается именно вопрос принадлежности Карабаха. Но на самом деле Пашинян, похоже, не подтвердил ничего.

Приближает ли заявление Пашиняна мир с Азербайджаном?

Слова Пашиняна о границах Армянской ССР и территориальной целостности Азербайджана привлекли всеобщее внимание, особенно учитывая заявление премьера о том, что он стремится как можно скорее заключить мирный договор с Азербайджаном и призывает к тому же другую сторону (впрочем, Баку, как известно, только приветствует заключение мирного договора).

«Во-первых, мир не строится единолично. Важно, насколько действия и политика Азербайджана будут направлены на мир. Во-вторых, особенно после 44-дневной войны, если будут достигнуты компромиссы, важно понять, насколько они будут приемлемы для граждан Армении и насколько те позволят болезненную реализацию этих самых компромиссов», — подчеркнул Пашинян.

Армянский премьер заявил в парламенте, что «улаживание разногласий по Карабаху — самое сложное в будущем мирном договоре», и предложил прикрепить карты Армянской и Азербайджанской ССР к мирному договору. Эти карты, по его словам, должны стать основой, на которой базируется территориальная целостность двух стран.

Но дело не только в картах. Как отметил Пашинян, на протяжении всего конфликта «принципы территориальной целостности и самоопределения ставились бок о бок». Однако, по словам армянского премьера, если поднимать вопрос о самоопределении, то речь идет о «части определенной территории», которая требует присвоения отдельного статуса. Также Пашинян напомнил, что Армения, не приняв публично отдельный статус для Карабаха за последние 30 лет, пыталась каким-то образом помочь карабахским армянам самоопределиться.

«Этим мы обманули самих себя, народ Армении, народ Нагорного Карабаха», — подчеркнул он.

Судя по всему, Пашинян имеет в виду, что Карабаху надо присвоить некий «отдельный статус». Но как он видит такой статус — остается пока лишь гадать. И на что он рассчитывает, если изначально понятно, что реакция Баку на подобную инициативу окажется резко отрицательной, — тоже непонятно.

«Чтобы это произошло, Армения и Азербайджан должны взаимно признать территориальную целостность и перестать предъявлять друг другу территориальные претензии, — пишет в своем Telegram-канале оппозиционный армянский активист Ишхан Вердян. — Мировое сообщество должно признать за Республикой Армения территорию в 29,8 тыс. квадратных километров — это площадь всей республики на момент получения независимости в 1991 году».

«То есть на Карабах Армения не претендует, об этом в Ереване заявляли не раз и подтвердили снова. Однако во время своего выступления Пашинян не уточнил, готов ли Ереван признать принадлежность Карабаха Азербайджану — Карабах входил в состав АзССР до 1992 года, когда началась первая карабахская война», — считает Вердян.

По его мнению, «хитрость Пашиняна в том, что он никогда не обозначал четкую площадь Азербайджана, которую признаёт или собирается признавать. 29,8 тыс. квадратных километров снимает вопрос территориальной целостности Армении. Но как же быть с Азербайджаном? Признаёт ли Пашинян 86,6 тысяч квадратных километров Азербайджана?».

Что думают в Баку

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в очередной раз заявил, что у Армении нет другого пути, кроме как согласиться, что Карабах — часть Азербайджана. Он напомнил, что на встречах в Праге и Сочи в октябре прошлого года Армения официально признала территориальную целостность, суверенитет Азербайджана на основе Алма-Атинской декларации 1991 года, которая подразумевает нахождение Карабаха в составе Азербайджанской ССР.

Фото: Гавриил Григоров/ТАСС Азербайджан. Вид на город Шуша

«Пашинян в очередной раз бросает камень в огород бывших армянских президентов Роберта Кочаряна и Сержа Саркисян, которые ставили право на самоопределение выше территориальной целостности», — заявил NEWS.ru азербайджанский политолог Ризван Гусейнов.

Речь о словах Пашиняна о том, что его обвиняют в деяниях, за которые он не несет никакой ответственности, имея в виду ситуацию с Карабахом и другими внешними и внутренними проблемами Армении, которые действительно сформировались задолго до прихода Пашиняна в политику.

«Я должен был представить результаты переговоров прошедших лет и сказать: „Народ, мы дошли до такой-то точки, и вариантов нет“. Но я этого не сделал... В этом меня и обвиняйте», — заявил в парламенте армянский премьер.

«Пашинян пытается вывести себя на чистую воду и хочет отделить свою политику от той плачевной ситуации, которая была в Армении в 2020 году. Армянский премьер попытался показать, что в таком положении дел виноват не он, а его предшественники, незаметно снимая с себя ответственность», — сказал Гусейнов.

Что будет с армянами Карабаха

Пашинян, выступая в парламенте, отметил важность формирования между Баку и карабахскими армянами «международного механизма диалога», который поможет сохранить права и безопасность армян Карабаха.

Заявления армянского премьера взбудоражили азербайджанские СМИ, которые обвинили Пашиняна в очередном вмешательстве во внутренние дела Азербайджана, тогда как карабахские армяне свою судьбу будут обсуждать исключительно с руководством Баку. Алиев не раз отмечал, что жители Карабаха, которые согласятся стать гражданами Азербайджана, будут под защитой конституции республики, им предоставят гарантии безопасности и возьмут под защиту.

«Армяне, проживающие в Карабахе, либо должны принять гражданство Азербайджана, либо должны искать для себя другое место для проживания. Здесь полная свобода, предлагаются все демократические основы. Этот вопрос должен найти свое решение на основе прав человека», — сказал Алиев.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Местные жители города Шуша

Пашинян хочет сменить модель армянского патриотизма?

Если взглянуть на выступление Пашиняна в парламенте в целом, то он говорит, что армянам необходимо изменить само понимание патриотизма.

«Республика Армения и/или армянская государственность никогда не были первостепенным объектом армянской традиционной модели патриотизма. И эта ситуация на социально-психологическом уровне сегодня сохраняется. Причина одна: автор этой модели патриотизма не мы сами... Мы максимум соавторы, а с большей вероятностью — потребители», — заявил премьер.

Что стоит за этими словами? Недоброжелатели пишут, что Пашинян действует прямо по заветам бывшего советника президента США по безопасности Джона Болтона, который в 2018 году заявил, что фундаментальный вопрос для Армении — «полноценное использование суверенности и независимость от внешнего воздействия». «Думаю, для народа [Армении] важнее иметь широкие возможности на мировой арене и не быть скованными историческими шаблонами», — отмечал Болтон.

Так он, вероятно, призывал Ереван меньше зависеть от Москвы. И если Пашинян и впрямь действует в этом русле, то сразу возникает ряд вопросов. Например — как должна выглядеть новая «модель патриотизма»? Сможет ли Пашинян убедить свой весьма консервативный и зачастую апеллирующий к примерам почти тысячелетней давности (как армянская Киликия в районе нынешней турецкой Аданы) народ изменить мышление в пользу «более широких возможностей на мировой арене»? Кто, в конце концов, даст Еревану гарантии, что эти широкие возможности у него появятся?

От армян, живущих в Карабахе, уже, кстати, пришел ответ. После заявлений Пашиняна о мире с Баку в границах АзССР 1991 года они заявили, что право на самоопределение их региона «не подлежит торгу».

К кому тогда обращается Пашинян?

Подобные заявления армянского лидера нацелены на международную аудиторию, считает Ризван Гусейнов. По словам политолога, на фоне последних инцидентов с участием Армении Пашинян пытается смягчить ситуацию в преддверии запланированных встреч на западных площадках.

«Недавняя провокация в селе Тех, избиение заблудившихся азербайджанских военных и, наконец, публичное сожжение азербайджанского флага — все эти события создают негативный фон и портят образ Армении», — перечислил Гусейнов недавние инциденты.

«Не конкретизируя пункты о Карабахе, Пашинян имеет в виду, что у этой территории есть независимость или какая-то автономность», — поясняет политолог.

Как отреагировала Москва

Москва заявила, что считает договоренности Баку, Москвы и Еревана по Карабаху «единственными реальными и безальтернативными». Это отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы готовы приветствовать любые шаги сторон, которые способны привести к разрядке напряженности и которые будут способствовать дальнейшему продвижению по пути выполнения трехсторонних российско-азербайджанских договоренностей», — подчеркнул он.