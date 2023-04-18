Пашинян выдвинул условия заключения мира с Азербайджаном Пашинян: мир возможен при признании территории Армянской ССР

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Никол Пашинян

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что стремится к скорейшему заключению мирного договора с Азербайджаном. При этом в ходе своего выступления в парламенте он заметил, что мир возможен при урегулированных отношениях Еревана с Баку и Анкарой. Кроме того, политик сообщил о необходимости отказа от каких-либо территориальных претензий, передает «Интерфакс Азербайджан».

Мир возможен, если в наших международных отношениях мы зафиксируем, что признаем Республикой Армения территорию в 29 800 кв. км, более конкретно — территорию Армянской ССР, что у нас нет никаких территориальных претензий ни к какой стране и никогда не будет, — сказал армянский премьер-министр.

Он подчеркнул, что в противном случае государству не позволят развиваться. Более того, Пашинян указал на то, что речь пойдет о «недопущении существования армянского государства».

Премьер добавил, что Ереван полностью признает территориальную целостность Азербайджана, ожидая от Баку аналогичной позиции.

Ранее пресс-секретарь МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде заявил, что Баку призывает Ереван вернуться к переговорам по мирному соглашению и прекратить торпедировать мирный процесс. Дипломат отметил, что азербайджанская сторона не приемлет обвинения со стороны премьер-министра Армении в том, что Азербайджан совершил провокацию на границе 11 апреля, которая привела к гибели военных с обеих сторон.

До этого министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян анонсировал встречи представителей Еревана и Баку, которые состоятся в ближайшем будущем. Глава дипведомства уточнил, что с предложениями об организации такой встречи выступают партнеры, заинтересованные в мире и стабильности в регионе.