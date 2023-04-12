Глава МИД Армении анонсировал встречи с представителями Азербайджана

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Арарат Мирзоян

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян сообщил, что встречи представителей Еревана и Баку состоятся в ближайшем будущем, передает «Интерфакс-Азербайджан». Глава дипведомства отметил, что с предложениями об организации такой встречи выступают различные партнеры, заинтересованные в мире и стабильности в регионе. По словам Мирзояна, сейчас Армения готова возобновить контакты.

В предстоящем будущем такие встречи (представителей Армении и Азербайджана. — NEWS.ru) состоятся, — сказал Мирзоян, выступая в парламенте.

Глава армянского МИД признал, что последняя встреча с азербайджанской стороной, которая должна была состояться в Москве в конце 2022 года, была отложена. Он отметил, что на данный момент Ереван готов вернуться к контактам.

Важно отметить, что даже в условиях отложенной встречи переговорный процесс с Азербайджаном не прерывался. Мы несколько раз обменивались вариантами мирного соглашения, — подчеркнул Мирзоян.

12 апреля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Азербайджан и Армения приняли предложение о проведении очередного раунда переговоров в Москве. Спикер дипведомства указала, что усилия России по содействию в подготовке мирного договора между Баку и Ереваном не ослабевают.

Ранее министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов призвал Армению вернуться за стол переговоров. Глава дипведомства заявил, что из-за деструктивной позиции армянской стороны прямые контакты между странами не проводились с декабря 2022 года. Байрамов заявил, что вместо участия в переговорах Ереван прибегает к военным провокациям.