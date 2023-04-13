Баку призвал Ереван вернуться к переговорам по мирному соглашению

Фото: MFA Azerbaijan

Айхан Гаджизаде

Баку призывает Ереван вернуться к переговорному процессу по мирному соглашению и прекратить торпедировать мирный процесс, заявил пресс-секретарь МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде. Дипломат отметил, что азербайджанская сторона не примелет обвинения со стороны премьер-министра Армении Никола Пашиняна в том, что Азербайджан совершил провокацию на границе 11 апреля, которая привела к гибели военных с обеих сторон, говорится на сайте азербайджанского дипведомства.

Вместо голословных заявлений призываем Армению вернуться к переговорам по мирному соглашению, от которых она отказывалась с декабря прошлого года, открыть коммуникации, соблюдать обязательства, вытекающие из трехсторонней декларации, включая полный вывод своих войск с территории Азербайджана, и прекратить действия, направленные против территориальной целостности и суверенитета Азербайджана, — заявил Гаджизаде.

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян накануне анонсировал встречи представителей Еревана и Баку, они состоятся в ближайшем будущем. Глава дипведомства отметил, что с предложениями об организации такой встречи выступают различные партнеры, заинтересованные в мире и стабильности в регионе.

До этого министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов призвал Армению вернуться за стол переговоров. Глава дипведомства заявил, что из-за деструктивной позиции армянской стороны прямые контакты между странами не проводились с декабря 2022 года. Байрамов заявил, что вместо участия в переговорах Ереван прибегает к военным провокациям.