Баку счел неприемлемым включение карабахского вопроса в мирное соглашение Помощник Алиева: Баку счел неприемлемыми попытки Еревана включить карабахский вопрос в мирное соглашение

Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

Баку счел неприемлемыми попытки Еревана включить карабахский вопрос в мирное соглашение, заявил помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев в интервью информационному агентству Report. Он напомнил, что глава страны Ильхам Алиев неоднократно подчеркивал, что переговоры по мирному договору и контакты с армянскими жителями, проживающими в Карабахе, — это две совершенно разные линии.

Армения с самого начала пыталась включить карабахский вопрос в мирное соглашение, но такой подход неприемлем для Азербайджана. Вопрос прав и безопасности карабахских армян является сугубо внутренним делом Азербайджана, и Баку не будет обсуждать вопросы, связанные с его суверенитетом, с другими сторонами, — сказал Гаджиев.

Он отметил, что права и безопасность проживающих в Карабахе армян будут охраняться в соответствии с Конституцией и законами Азербайджана. Гаджиев подчеркнул, что не может быть и речи о создании какого-либо международного механизма по этому вопросу , поскольку Баку никогда не давал на это согласия. Какие-либо заявления Еревана на этот счет, по словам политика, совершенно нелогичны и направлены на создание искусственной напряженности.

Гаджиев напомнил, что в 2022 году Азербайджан представил свои пять принципов мирного соглашения, основная суть которых — взаимное признание территориальной целостности и суверенитета. Он отметил, что на встречах в Праге и Сочи Баку и Ереван на основе Алматинской декларации 1991 года заявили о взаимном признании территориальной целостности и суверенитета друг друга, то есть Армения признала суверенитет Азербайджана над Карабахом.

Мы надеялись на подписание мирного соглашения до конца 2022 года, кстати, этот вопрос также обсуждался на встрече в Вашингтоне в сентябре. Однако из-за неконструктивной позиции Армении этого добиться не удалось, — отметил помощник президента.

При этом он отметил, что отношения Армении с Организацией Договора о коллективной безопасности с каждым днем ​​становятся все холоднее: политик указал на отказ страны от проведения учений ОДКБ на своей территории и от квоты замгенсека. Помощник Алиева связал эту ситуацию с надеждой Еревана на то, что страны ОДКБ помогут ему удержать оккупированные территории, однако они не захотели стать «орудием авантюрной политики». Гаджиев полагает, что неправильные шаги поставили республику в неловкое положение.

Армения считает, что им обязан весь мир, все должны прийти и воевать против Азербайджана вместо них. А потому, что их голословные претензии не принимаются, обижаются на всех. Страны-члены ОДКБ прекрасно понимают, что Армения ведет двойную игру, — резюмировал Гаджиев.

В сентябре премьер-министр страны Никол Пашинян заявил, что Армения намерена в скором времени начать выход из альянса. Отказ от квоты заместителя генерального секретаря организации фактически означает частично начатый процесс выхода. Сейчас кроме Армении и России в ОДКБ состоят Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Таджикистан.