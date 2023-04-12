Алиев назвал провокацией инцидент на армяно-азербайджанской границе

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Ильхам Алиев

Обстрел азербайджанских войск армянскими военнослужащими 11 апреля на границе двух стран является целенаправленной провокацией Еревана, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с министром иностранных дел Северной Македонии, действующим председателем ОБСЕ Буяром Османи. В ходе встречи также обсуждалось взаимодействие в сфере транспорта, энергетики и другие вопросы двустороннего сотрудничества, представляющие взаимный интерес между Азербайджаном и Северной Македонией, говорится на сайте администрации президента Азербайджана.

Инцидент, произошедший вчера на армяно-азербайджанской границе, — целенаправленная провокация со стороны Армении, — сказал Алиев.

Азербайджанский президент вновь подтвердил, что мирные переговоры с Арменией ведутся по двум трекам. Первый трек — реинтеграция армянских жителей Карабахского региона, второй — переговоры с Ереваном непосредственно по мирному договору и нормализации отношений.

11 апреля Минобороны Азербайджана сообщило об интенсивном обстреле позиций военнослужащих со стороны Армении. В ведомстве указали, что обстрел велся из стрелкового оружия с позиций армянских военных у населенного пункта Дыг по позициям военнослужащих Азербайджана в Лачинском направлении. В министерстве добавили, что в результате обстрела есть погибшие и раненые.