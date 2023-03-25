Баку упрекнул Ереван в искажении сути переговоров по мирному договору

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Арарат Мирзоян

Глава МИД Армении Арарат Мирзоян искажает суть переговоров по тексту мирного договора между Баку и Ереваном, говорится в комментарии спикера азербайджанского внешнеполитического ведомства Айхана Гаджизаде. Дипломат подчеркнул, что такие шаги неприемлемы.

Совершенно неприемлема попытка министра иностранных дел Армении Арарата Мирзояна запутать международное сообщество, исказив суть переговоров по проекту мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией в ходе интервью египетскому информационному агентству «Аль-Кахера», — говорится в комментарии.

Гаджизаде указал на то, что новые заявления Армении — наглядный пример того, что Ереван допускает манипуляции в переговорах по мирному соглашению и легкомысленно относится к процессу. Кроме того, как отметили в МИД, республика так и не вернулась к переговорам, которые Ереван бойкотировал в декабре 2022 года.

Армянская сторона интерпретирует некоторые предложенные ею элементы проекта мирного соглашения, вырывая их из контекста и создавая у общественности неправильное мнение. Такой подход ничего положительного в процесс не вносит, наоборот, он направлен на то, чтобы затормозить переговоры по мирному соглашению, — подчеркнул Гаджизаде.

Спикер МИД добавил, что стремление Еревана внести в текст мирного документа пункт о «международном механизме гарантий и безопасности» противоречит нормам международного права. Гаджизаде напомнил, что Баку расценивает подобные действия как территориальные претензии, и призвал Армению вернуться за стол переговоров.

Ранее Мирзоян заявил, что Баку и Ереван не достигли согласия по ключевым вопросам урегулирования отношений и заключения мирного соглашения. Он отказался уточнить, насколько позиции Армении и Азербайджана далеки друг от друга.