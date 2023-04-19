Песков объяснил, как урегулировать ситуацию в Карабахе Песков заявил о важности реализации трехсторонних договоренностей по Карабаху

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Дмитрий Песков

Трехсторонние договоренности России, Азербайджана и Армении по Карабаху являются единственно реальной базой для урегулирования ситуации, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит ТАСС, Москва приветствует любые шаги по разрешению конфликта и выполнению соглашений.

Мы готовы приветствовать любые шаги сторон, которые способны привести к разрядке напряженности и которые будут способствовать дальнейшему продвижению по пути выполнения трехсторонних договоренностей. Эти трехсторонние договоренности являют собой единственно реалистичную базу для урегулирования. Поэтому считаем продвижение по пути имплементации всех положений безальтернативным и необходимым для всех, — сказал Песков.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев сообщил, что армянские жители Карабаха должны принять азербайджанское гражданство либо найти другое место жительства. Он также считает, что Карабах является внутренним делом Азербайджана и Баку не намерен обсуждать свои дела ни с одной страной. При этом Алиев отметил, что премьер-министр Армении Никол Пашинян согласился с необходимостью урегулирования границ государств на основе Алма-Атинской декларации 1991 года.