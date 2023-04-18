Алиев назвал два варианта действий для армян в Карабахе Алиев: армяне Карабаха должны принять гражданство Азербайджана либо переехать

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Ильхам Алиев

Армянские жители Карабаха должны принять азербайджанское гражданство либо найти другое место жительства, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью телеканалу AzTV при посещении Сальянского района. Глава государства подчеркнул, что Карабах является внутренним делом Азербайджана. Баку не намерен обсуждать свои дела ни с одной страной, указал он.

Армяне, проживающие в Карабахе либо должны принять гражданство Азербайджана, либо должны искать для себя другое место для проживания. Здесь полная свобода, предлагаются все демократические основы. Этот вопрос должен найти свое решение на основе прав человека, — сказал Алиев.

Президент Азербайджана добавил, что премьер-министр Армении Никол Пашинян согласился с тем, что границы государств должны быть урегулированы на основе Алма-Атинской декларации от 1991 года. Алиев отметил, что именно поэтому Армения официально признала территориальную целостность и суверенитет Азербайджана на встречах, прошедших в Праге и Сочи в октябре 2022 года. По его словам, Ереван согласен с подходом Баку, поскольку «иного варианта нет».

В марте официальный представитель МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде заявил, что стремление Еревана внести в текст мирного договора пункт о правах и гарантиях армянского населения Карабаха противоречит нормам международного права. Гаджизаде пояснил, что реинтеграция армянских жителей будет обеспечена в соответствии с Конституцией Азербайджана, любые попытки вмешательства в этот процесс извне будут пресекаться.